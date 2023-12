Kolejny pozew ws. szczepionek Covid-19. Pfizer oskarża Węgry!

Rośnie liczba sporów prawnych związanych z zakupem przez Unię Europejską szczepionek przeciwko Covid-19 - pisze we wtorek portal Politico. Pfizer, wraz ze swoim partnerem BioNTech, wszczął postępowanie sądowe przeciwko węgierskiemu rządowi w styczniu tego roku w związku z dostawami szczepionek - podał Politico.

Rzecznik Pfizera potwierdził, że sprawa toczy się przed belgijskim sądem, zastrzegając, że „rozmowy z rządem w Budapeszcie są kontynuowane”.

Z akt sprawy, na które powołuje się Politico, ma wynikać, że Pfizer żąda od Węgier zapłaty za 3 miliony dawek szczepionki BioNTech/Pfizer o wartości około 60 milionów euro. Spór rozpoczął się, gdy Węgry powiadomiły Pfizer w listopadzie 2022 r., że nie zamierzają płacić firmie, uzasadniając tę decyzję konfliktem na Ukrainie.

Pierwsza rozprawa w tym procesie odbyła się w marcu br. Sędzia odrzucił wniosek Pfizera o procedowanie w trybie przyspieszonym. Od tego czasu nie było kolejnych rozpraw.

Politico przypomina, że Pfizer pozwał też Polskę. We wtorek przed brukselskim Sądem Pierwszej Instancji odbyła się krótka rozprawa, w której obie strony zgodziły się odroczyć sprawę do 30 stycznia. Spór naszego kraju z Pfizerem dotyczy kontraktów zobowiązujących do zakupu kolejnych partii szczepionek przeciwko Covid-19. W obliczu wielomiesięcznej nadpodaży tych preparatów, a także obciążeń dla finansów publicznych w konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, Polska już w pierwszej połowie 2022 r. starała się skłonić Pfizer do renegocjowania umów zawartych na wcześniejszym etapie pandemii Covid-19.

Pfizer jednak pozwał Polskę za niewywiązanie się z umowy i żąda zapłaty 6 mld zł za 60 mln dawek preparatu na Covid-19.

Politico podkreśla, że procesy wytoczone przez Pfizer przeciwko Polsce i Węgrom zwiększają liczbę postępowań sądowych dotyczących unijnych zamówień na szczepionki w okresie pandemii.

W Rumunii prokuratora chce uchylić immunitet byłemu premierowi Florinowi Citu i dwóm byłym ministrom zdrowia, twierdząc, że zakupili zbyt wiele szczepionek przeciwko Covid-19, powodując tym samym szkody w wysokości ponad 1 miliarda euro dla państwa.

Belgijski lobbysta Frederic Baldan wytoczył proces karny przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen w związku z jej domniemaną rolą w pośredniczeniu w zawarciu największego kontraktu na szczepionki w UE, na 1,1 miliarda dawek.

Również amerykański dziennik „New York Times” pozwał Komisję Europejską za odmowę ujawnienia wiadomości SMS wymienianych przez Ursulę von der Leyen i szefa Pfizera Alberta Bourlę, dotyczących gigantycznego kontraktu na szczepionki.

Wreszcie, przypomina Politico, Prokuratura Europejska (EPPO) ogłosiła w październiku ubiegłego roku, że wszczęła dochodzenie w sprawie zamówień na szczepionki. Nie sprecyzowała, kogo dotyczy dochodzenie.

pap, jb