Bokserska legenda walczy w obronie Kijowa!

Walkę o cześć własnego kraju Polak musi stoczyć samotnie, bez wsparcia ze strony własnego państwa, a nawet na konto tego państwa ponosząc duże koszty. Jakie są to wydatki, jak wygląda procedura i co do dziś udało się w tej sprawie wywalczyć a co jeszcze przed nami - opowiada mecenas Lech Obara, zaangażowany od lat w prowadzenie takich spraw z ramienia Stowarzyszenia Patria Nostra.