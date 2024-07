Przyszłość widzę jasno: szykuję się do kontenera!

Już wkrótce – bo jeszcze w tej dekadzie będę osobą starszą czyli emerytką, a że moi rodzice w latach 70. ubiegłego wieku wybudowali dom na przedmieściach, to już psychicznie przygotowuję się do wyprowadzki i zamieszkania w kontenerze.

Dziękuję pani minister Paulinie Hennig-Klosce za szczerość w czwartkowym wywiadzie w radiu ZET. Dzięki niej - nie tylko ja, ale i co najmniej połowa mieszkańców mojego osiedla a także innych małych miejscowości – wiemy, co nas czeka za kilka lat. Biorąc pod uwagę fakt, że nawet dla przeciętnie sytuowanej rodziny lub dwojga emerytów wygospodarowanie 200 tys. zł na remont domu, nie jest łatwe, a właściwie nieosiągalne, wiem, jak trudno będzie doprowadzić go do stanu takiego, by spełniał unijne wymagania.

Rozumiem, że oczywiście wymagania te są dla naszego dobra są i po to, by ratować klimat, a ja jako odpowiedzialna obywatelka tak jak kilka milionów odpowiedzialnych obywateli naszego kraju, którzy też mieszkają w domach nie spełniających standardów, rozumiemy, że „planeta płonie” i trzeba będzie się wyprowadzić.

Dziękuję pani minister, że zamierza „pochylić” się nad tym problemem i wie, że „są mieszkania modułowe” i że jest budownictwo społeczne. Cieszę się, że będę emerytką mieszkającą w takim domu. Mam tylko jedną małą prośbę – nie rozdzielajcie naszej osiedlowej społeczności.

Chylę także czoło z uznania dla całego rządu i naszego premiera, że wspiera walkę z globalnym ociepleniem i popiera unijną dyrektywę budynkową. I tym samym daje mi szansę na udział w tej słusznej walce poprzez wyprowadzkę z mojego starego, ale emisyjnego domu…

Agnieszka Łakoma

