Jan Paweł II: co mówił o kapitalizmie?

100 lat temu, 18 maja 1920 r., urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, biskup Rzymu, papież Jan Paweł II; filozof personalista, poeta; święty Kościoła katolickiego. Często zapominamy, iż ten wielki papież i wybitny Polak niejednokrotnie wypowiadał się na tematy gospodarcze.

Głoszone przez Jana Pawła II-go społeczne nauczanie Kościoła katolickiego, podkreśla, że relacje międzyludzkie i biznesowe muszą opierać się na moralności. Wolny rynek wykorzeniony z moralności, przeradza się w patologie – podstawą relacji wolnorynkowych jest wzajemne zaufanie, uczciwość i kooperacja – dla których niezbędna jest moralność będąca kapitałem społecznym.

Dla Kościoła i świętego Jana Pawła II-go wolny rynek był zakorzeniony w moralności katolickiej, co papież wielokrotnie podkreślał w swych encyklikach. Poniżej prezentujemy najważniejsze cytaty dotyczące tej bezcennej nauki papieża-Polaka.

O skuteczności wolnego rynku:

Zarówno wewnątrz poszczególnych narodów, jak i w relacjach międzynarodowych wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb. Dotyczy to jednak tylko tych potrzeb, za których zaspokojenie można zapłacić, to jest które dysponują siłą nabywczą, i tych zasobów, które „nadają się do sprzedania”, czyli mogą uzyskać odpowiednią cenę