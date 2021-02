Innowacje siłą polskiej gospodarki! Tak budujemy potęgę!

Technologiczny wyścig trwa w najlepsze, a apetyt polskich przedsiębiorstw na wdrożenie innowacyjnych projektów staje się potężnym kołem zamachowym dla rozwoju i wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Z jednej strony największe polskie koncerny o ugruntowanej już pozycji na rynku, gigantycznym doświadczeniu i silnym zapleczu kapitałowym. Z drugiej technologiczne start-upy, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem – a ich największym atutem są często wizjonerskie pomysły.

Wydawać by się mogło, że to dwa różne światy, a jednak nic bardziej mylnego. Współpraca gospodarczych gigantów z biznesowymi nowicjuszami to nie tylko pomysł na dynamiczny rozwój poszczególnych firm i szansa na skuteczną rywalizację w międzynarodowym środowisku.

To przede wszystkim możliwość budowy silnej i konkurencyjnej gospodarki, która w technologicznym pędzie wybija się na czoło peletonu – jednocześnie nadając ton przemianom XXI wieku.

W tej sytuacji należy tylko przyklasnąć i patrzeć z podziwem, że tak utytułowane firmy, jak choćby PKN Orlen, Bank Pekao, czy Totalizator Sportowy podjęły realizację wspólnych projektów ze start-upami.

Mamy więc prawdziwy wysyp kolejnych programów wsparcia dla nowicjuszy, powstają akceleratory dla spółek technologicznych, czy w końcu specjalnie decydowane fundusze CVC (corporate venture capital), wpierające wizjonerskie projekty. Z całą pewnością przed nami nowa rzeczywistość na drodze masowego wdrażania innowacji w polskiej gospodarce.

W tej grze każdy jest wygranym. Rodzime koncerny umacniają swoją pozycję poprzez ekspansję w nowych, często rewolucyjnych dziedzinach, jak np. sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, czy robotyka. Pomysłodawcy i twórcy projektów – a więc start-upy – zyskują potężnych mecenasów, zdolnych wesprzeć raczkujący biznes i udostępnić mu fantastyczne warunki do dynamicznego rozwoju.

I w końcu beneficjentem staje się gospodarka – a my, konsumenci możemy się cieszyć z rozwiązań, które nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale decydują o pomyślności i rozwoju całego kraju – będąc jednocześnie trampoliną do technologicznego skoku w przyszłość.

Krzysztof Pączkowski