Czy ropa będzie kosztować 100 dolarów?

Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski – z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. Jako główne powody zmiany prognoz firma podała decyzję EBC o rozpoczęciu programu skupu aktywów i niskie ceny surowców. Jednocześnie bank obniżył prognozę dla inflacji w Polsce