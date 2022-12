Trzy Wiedźmy uderzają w Wall Street

Końcówka tygodnia na Wall Street przebiegała w mieszanych nastrojach ponieważ banki centralne nie zdecydowały się na bardziej gołębi ton mimo spadającej inflacji. Wobec tego inwestorzy zaczynają szacować możliwy szkodliwy wpływ podwyżek stóp procentowych przez Fed i EBC na spowalniającą gospodarkę.

Dodatkowo indeksy są pod wpływem wyprzedaży w obliczu wygaśnięcia wartych 4 bln pozycji na amerykańskich indeksach rynku opcji. Zjawisko to określane dniem ‘trzech wiedźm’ ma miejsce 16 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał i tym razem jednocześnie rok kalendarzowy. Utrzymanie S&P500 poniżej 4000 punktów może zapowiadać prognozowane straty rynku w końcówce obecnego i przyszłym roku.

Bank of America zaobserwował największe od trzech miesięcy odpływy z gotówki wynoszące ponad 31 mld USD ponieważ inwestorzy zaczęli wycofywać się ze słabnącego dolara i szukać stóp zwrotu w aktywach ryzyka. BofA zaobserwował, że od 7 do 14 grydnia napływy do akcji wyniosły 18 mld USD wobec 2,3 mld USD do obligacji. Choć ekstremalnie niedźwiedzie nastroje zakończyły się całkiem niedawno - pod koniec listopada, - od kilku dni widzimy ich powrót ze zdwojoną siłą ponieważ Wall Street przekonało się, że spadająca inflacja to zbyt mało na zdecydowany pivot. Według Bloomberga ekonomiści widzą obecnie średnio 60 proc. prawdopodobieństwo recesji w USA i wyższe, 80 proc. w Europie. Jednocześnie analitycy giełdowi obniżyli w ostatnim czasie szacunki 12-miesięcznych zysków dla spółek z obu kontynentów doo najniższych oczekiwanych poziomów od marca i lipca tego roku co może zapowiadać, że poprzeczka zostanie zawieszona relatywnie nisko i przynajmniej część spółek na tym skorzysta. Analitycy JP Morgan podnieśli dzis rekomendacje dla akcji Meta Platform, spółki Marka Zuckerberga powołując się na spadek spodziewanego wzrostu przuchodów w przyszłym roku dzięki czemu firmie może być łatwiej pokonywać mniej wygórowane oczekiwania.

Indeks S&P 500 w ciągu ostatnich dwóch dni stracił 1,1 bln USD kapitalizacji. Inwestorów niepokoi brak pewności co do końcowej linii podwyżek stóp w otoczeniu Fed i EBC wchodzących na coraz bardziej restrykcyjne terytorium, stanowiące fundamentalna zmianę wobec tego, co w polityce monetarnej obserwowaliśmy od czasu kryzysu 2008 roku. Wobec rosnących stóp procentowych inwestorzy próbują szacować wpływ i skalę recesji gospodarczej mimo komunikatów banków centralnych, dla których scenariuszem bazowym wciąż pozostaje ‘miękkie lądowanie’ . Zdaniem analityków BlackRock banki centralne powoli zaczynają wycofywać się z gołębich prognoz i przyznają, że będą zmuszone zdławić wzrost gospodarek by poskromić rekordową inflację.

Jeśli S&P 500 utrzyma obecne wyceny do końca roku, oznaczać to będzie 18 proc. spadek w ujęciu rocznym co może być dobrym znakiem dla 2023 roku ponieważ historycznie indeks bardzo rzadko tracił tak bardzo przez dwa lata z rzędu. Zdarzyło się to tylko raz, w 1973 roku, gdy straty wyniosły 17 proc., a w kolejnym roku zostały pogłębione 30 proc. wyprzedażą. W każdym z innych przypadków jak rok 2008 czy 2020 indeksy odbijały w kolejnym roku po głębszych wyprzedażach. Choć próba przewidzenia przyszłości na podstawie przeszłych reakcji indeksu jest wyłącznie ekstrapolacją, trzeba przyznać że znaczące spadki w 2023 roki byłyby dla Wall Street niezwykłe, przez co wciąż statystycznie wydają się mało prawdopodobne. Nie zmienia to faktu, że coraz większa ilość analityków i zarządzających funduszami, jak Howard Marks z OakTree Capital dopuszczają możliwy scenariusz fundamentalnej zmiany i ciągu dalszego korekty kilkudziesięciu lat rynku byka, od 2008 roku stymulowanego polityką Fedu i innych banków centralnych.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB