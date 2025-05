Wakacje 2025: 40 proc. Polaków planuje urlop krajowy

W tym roku Polacy chętniej niż w ubiegłym wybierają się na wakacje. Aż 80 proc. z nas deklaruje, że zamierza odpocząć – i co ciekawe, większość z tych planów dotyczy wypoczynku w kraju. Jak wynika z badania Rankomat.pl, Polska wraca do łask jako wakacyjny kierunek numer jeden!

Ponad połowa respondentów planuje urlop w Polsce – z czego 40 proc. deklaruje, że spędzi wakacje wyłącznie w kraju. To wyraźny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy taki wybór deklarowało zaledwie 18 proc. badanych. Co trzeci turysta (28 proc.) wybierze wyjazd za granicę, a 12 proc. połączy odpoczynek w kraju z podróżą zagraniczną.

Największy skok widać w liczbie osób, które w ogóle planują urlop – w zeszłym roku 33 proc. nie miało takich zamiarów. W tym roku takich osób jest już tylko 20 proc. To dobra wiadomość dla całej branży turystycznej! Jakie są główne powody wyjazdu za granicę i pozostania w kraju? Tego można dowiedzieć się z badania Rankomat.pl.

Dlaczego zostajemy w kraju?

Najczęstszy powód wakacji w Polsce? Aż 49 proc. osób uważa, że nasz kraj jest wystarczająco atrakcyjny, by dobrze wypocząć. Na kolejnych miejscach znalazły się: chęć uniknięcia długich podróży (31 proc.) oraz kwestie finansowe – tylko 26 proc. przyznaje, że nie stać ich na wyjazd za granicę. Najmniej wskazywane powody to m.in. zniechęcenie turystami z zagranicy (8 proc.) oraz przekonanie, że… pogoda w Polsce jest lepsza (9 proc.).

A może jednak za granicę?

Zwolennicy zagranicznych wojaży podkreślają, że to właśnie one są ciekawsze i bardziej atrakcyjne – taki argument wskazało 54 proc. respondentów. Tyle samo osób wskazało również na lepszą pogodę poza Polską. Co czwarty badany zauważył, że… wakacje w Polsce wcale nie są tańsze!

Powody takie jak możliwość uprawiania większej liczby sportów (7 proc.) czy coroczny wyjazd do ulubionego miejsca (4 proc.) pojawiały się znacznie rzadziej.

– Wakacje to czas relaksu, ale warto pamiętać, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem – zauważa Patrycja Pałka, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.

– Z naszych badań wynika, że aż 44 proc. Polaków napotykało komplikacje podczas urlopu. Nawet EKUZ nie uchroni nas przed wszystkimi kosztami ewentualnego leczenia, a wyjeżdżając poza Europę, brak odpowiednio dobranego ubezpieczenia może nas słono kosztować. Tymczasem ubezpieczenie podróżne to wydatek zaledwie kilku złotych dziennie. Lepiej mieć je ze sobą niż wracać z wakacji z rachunkiem za leczenie jako niechcianą pamiątką. – dodaje Patrycja Pałka.

