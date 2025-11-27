Globalne wzrosty; CD Projekt błyszczy w Polsce

Dzisiejsza sesja będzie pozbawiona handlu w Stanach Zjednoczonych ze względu na Święto Dziękczynienia. W piątek giełdy w USA będą otwarte, lecz handel odbędzie się w skróconym wymiarze.

Środa przyniosła kontynuację wzrostów na europejskich giełdach. Wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień na plusie. IBEX35 zyskał 1,36 proc., a niemiecki DAX wzrósł o 1,11 proc., wspierany przez dobry sentyment w sektorze przemysłowym, technologicznym oraz finansowym. CAC40 zakończył sesję wzrostem o 0,88 proc., natomiast FTSE100 zwyżkował o 0,85 proc. Tego dnia poznaliśmy także budżet przedstawiony przez Rachel Reeves, którego kluczowe założenia wyciekły jeszcze przed jej oficjalnym wystąpieniem w Izbie Gmin. Wśród pozostałych europejskich parkietów turecki BIST100 wzrósł o 0,53 proc., a szwajcarski SMI o 0,48 proc.

Na krajowym rynku również dominowała zieleń. Indeks WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,24 proc., a jedynie pięć spółek z indeksu znalazło się pod kreską. Najsłabiej wypadło CCC, które straciło 5,11 proc. Z kolei najmocniejszą spółką był CD Projekt, kończąc dzień wzrostem o 4,97 proc. CD Projekt opublikował także wyniki za trzeci kwartał. Przychody wyniosły 349,1 mln zł przy oczekiwaniach na poziomie 325 mln zł, rosnąc o 53 proc. rok do roku. Zysk netto sięgnął 193 mln zł, co oznacza 2,5-krotny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku, a rentowność netto osiągnęła 55 proc. Sprzedaż gry Cyberpunk 2077 przekroczyła 35 mln egzemplarzy. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,94 proc. Najlepiej radził sobie Benefit Systems, rosnąc o 5,47 proc., natomiast najsłabszy był Cyfrowy Polsat, który spadł o 4,97 proc. W przypadku sWIG80 dzień zakończył się wzrostem o 0,86 proc. Liderem był Captor Therapeutics ze zwyżką o 11,85 proc., a najsłabiej wypadło CI Games, tracąc 2,47 proc..

Amerykańskie indeksy rosły czwarty dzień z rzędu, przy czym S&P500 zyskał 0,69 proc., a NASDAQ 0,82 proc., powoli odrabiając straty poniesione podczas ostatniej korekty. Najlepiej radziły sobie sektory technologiczny i finansowy. Wśród największych spółek wyróżniały się Broadcom, który wzrósł o 3,26 proc., Microsoft o 1,78 proc., NVIDIA o 1,37 proc. oraz Apple o 0,21 proc. Z kolei Alphabet spadł o 1,08 proc., a Meta o 0,41 proc.. Poznaliśmy również dane dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Wyniosły one 216 tys., wobec prognozowanych 226 tys.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie większość indeksów azjatyckich utrzymuje się nad kreską. Nikkei zyskuje ponad 1 proc., a Hang Seng około 0,5 proc.. Kontrakty terminowe na główne indeksy europejskie i amerykańskie znajdują się w większości nieznacznie powyżej wczorajszych poziomów, co sugeruje neutralne lub lekko pozytywne otwarcie notowań w Europie i w Polsce. Po ostatnich spadkach Bitcoin zdołał przebić poziom 90 000 USD, choć wciąż pozostaje daleko od szczytów. Czwartkowy kalendarz makroekonomiczny nie przewiduje istotnych publikacji. Dzisiejsza sesja będzie także pozbawiona handlu w Stanach Zjednoczonych ze względu na Święto Dziękczynienia. W piątek giełdy w USA będą otwarte, lecz handel odbędzie się w skróconym wymiarze.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

