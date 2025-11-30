Czy suplementy na wątrobę pozwalają schudnąć?

W aptekach dostępne są preparaty zawierające sylimarynę, fosfolipidy, ekstrakty z karczocha, ostropestu plamistego czy kurkumy. Produkty te równie często reklamowane są jako środki „oczyszczające”, „regenerujące” i „chroniące” wątrobę, a przy okazji wspierające redukcję masy ciała. Sugestie te opierają przede wszystkim się na założeniu, iż poprawa funkcji wątroby może wywierać korzystny wpływ na metabolizm, a także ułatwiać spalanie tkanki tłuszczowej.

Jak się jednak okazuje, korelacja pomiędzy kondycją wątroby, a masą ciała jest znacznie bardziej złożona, niż jest to przedstawiane w materiałach reklamowych.

Za co odpowiada wątroba?

Wątroba pełni kluczową rolę w regulacji metabolizmu tłuszczów, glukozy czy cholesterolu, tym samym sprawiając, iż jej prawidłowa funkcja jest niezbędna dla utrzymania homeostazy energetycznej.

Nie oznacza to jednak, że zastosowanie suplementów może wywołać istotną i bezpośrednią utratę masy ciała. Substancje obecne w preparatach hepatoprotekcyjnych – w tym sylimaryna, fosfolipidy czy ekstrakty roślinne – mogą wykazywać właściwości przeciwzapalne lub antyoksydacyjne oraz wspierać regenerację hepatocytów, jednak ich wpływ na procesy lipolizy czy całkowitą przemianę materii niezmiennie pozostaje minimalny.

Faktycznie działają, ale…

Dostępne dane literaturowe wskazują na fakt, iż suplementy na bazie ekstraktów pochodzenia roślinnego mogą poprawiać niektóre parametry funkcji wątroby, zwłaszcza w stanach związanych ze stresem oksydacyjnym lub zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Nie przekłada się to jednak na istotne czy przede wszystkim trwałe zmniejszenie masy ciała. Nawet jeśli narząd odzyskuje swoją pierwotną i prawidłową aktywność metaboliczną, proces redukcji tkanki tłuszczowej nadal pozostaje determinowany przede wszystkim poprzez ujemny bilans energetyczny.

Dodatkową trudnością jest zmienna jakość suplementów diety, wynikająca z braku restrykcyjnych regulacji, jak w przypadku produktów leczniczych. Zawartość składników aktywnych może różnić się więc między preparatami, co tym samym znacząco utrudnia przewidywalność działania i ogranicza możliwość formułowania jednoznacznych wniosków dotyczących skuteczności konkretnej substancji czynnej.

Chora wątroba to duży problem dla utrzymania masy ciała

Nie oznacza to jednak, że funkcjonowanie wątroby jest obojętne dla masy ciała. Zaburzenia, takie jak stłuszczenie wątroby związane z nadmierną masą ciała, mogą pogłębiać insulinooporność i znacznie utrudniać redukcję tkanki tłuszczowej. Poprawa parametrów wątrobowych wynikająca ze zmiany stylu życia – w tym diety i aktywności fizycznej często wiąże się równolegle z redukcją masy ciała. Jest to jednak efekt modyfikacji zachowań zdrowotnych, a nie działania preparatów hepatoprotekcyjnych.

Niektóre substancje roślinne, takie jak kurkumina czy ekstrakt z karczocha, mogą wykazywać dodatkowe działanie metaboliczne, między innymi poprzez wpływ na wrażliwość insulinową, gospodarkę lipidową czy wydzielanie żółci.

Efekty te mają jednak charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do traktowania owych preparatów jako środków odchudzających.

Filip Siódmiak

