Black Friday i mieszane nastroje w Azji

W Stanach Zjednoczonych, z uwagi na Święto Dziękczynienia, w czwartek handel się nie odbywał. Piątkowa sesja, przypadająca na Black Friday, będzie skrócona, a inwestorzy mogą spodziewać się niższej płynności. W piątkowy poranek obserwujemy przewagę popytu na metalach szlachetnych – srebro rośnie o 1,36 proc., a złoto o 0,75 proc.

Czwartkowa sesja w Europie przebiegała w pozytywnych nastrojach, co przełożyło się na wzrosty na wszystkich głównych indeksach. Największym wygranym okazał się niemiecki DAX, który dzięki przewadze kupujących w początkowych minutach handlu zakończył dzień silniejszy o 0,22 proc.. W podobnym stopniu umocnił się włoski FTSE MiB (+0,21 proc.). Przewaga popytu widoczna była również na pozostałych zachodnioeuropejskich rynkach: szwajcarski SMI zyskał 0,07 proc., francuski CAC 40 wzrósł o 0,04 proc., a brytyjski FTSE 100 zakończył sesję nieznacznym wzrostem o 0,02 proc.. Paneuropejski indeks STOXX umocnił się o 0,14 proc.. Ze względu na słabą końcówkę sesji, hiszpański IBEX 35 pozostał na niezmienionym poziomie.

W Warszawie nastroje były mieszane. Zyskiwał indeks średnich spółek mWIG40, który wzrósł o 0,55 proc. – najmocniej rosły: 11 bit studios (+6,26 proc.), Huuuge (+4,17 proc.) oraz CyberFolks (+2,96 proc.). Lekkie umocnienie zanotował również indeks małych spółek sWIG80 (+0,12 proc.). Traciły natomiast największe polskie spółki – WIG20 osłabił się o 0,36 proc., głównie za sprawą spadków Orlenu (-2,37 proc.), Dino (-1,87 proc.) oraz Żabki (-1,55 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG zakończył sesję spadkiem o 0,15 proc..

W Stanach Zjednoczonych, z uwagi na Święto Dziękczynienia, w czwartek handel się nie odbywał. Piątkowa sesja, przypadająca na Black Friday, będzie skrócona, a inwestorzy mogą spodziewać się niższej płynności. Poranny spojrzenie na rynek terminowy wskazuje na zieleń amerykańskich kontraktów futures, co może sugerować pozytywne otwarcie dzisiejszego handlu.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie nie przynosi jednoznacznego obrazu – nastroje są mieszane. Na półtorej godziny przed otwarciem sesji w Europie najmocniej traci południowokoreański KOSPI (-1,48 proc.). Lekkie wzrosty obserwujemy w Japonii (Nikkei 225 +0,17 proc.) oraz Indiach (Sensex +0,13 proc.). W Chinach również widać rozbieżne tendencje: Shanghai Composite lekko się umacnia (+0,30 proc.), natomiast Hang Seng traci (-0,25 proc.). W piątkowy poranek obserwujemy przewagę popytu na metalach szlachetnych – srebro rośnie o 1,36 proc., a złoto o 0,75 proc.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje