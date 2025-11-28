Trump wraca do kontrowersyjnej propozycji

Piątek na rynkach finansowych jest raczej ospały, a na rynku walut widzimy lekkie odreagowanie dolara, który zyskuje na szerokim rynku. Pośród majors najgorzej wypadają funt, dolar australijski, korona norweska i euro, choć zmiany są kosmetyczne i nie przekraczają 0,2 proc.

Wczoraj przy okazji obchodów Dnia Dziękczynienia prezydent USA ponownie nawiązał do swoich wcześniejszych pomysłów, aby stopniowo obniżać podatek dochodowy dla Amerykanów zastępując go wpływami z ceł. Populistyczny komentarz Donalda Trumpa raczej nie doczeka się realizacji, ale wpisuje się niebezpieczną tendencję, jaką jest brak zrozumienia dla stabilności finansów publicznych w długookresowej perspektywie - USA biorąc pod uwagę narastającą ogromną nierównowagę budżetową i gigantyczny dług, powinny raczej szukać sposobów wyjścia z tej kryzysowej sytuacji. Niewykluczone jednak, że Biały Dom sprytnie gra tu medialną kartą, mając świadomość, że za chwilę Sąd Najwyższy za chwilę „unieważni” nałożone w tym roku cła Trumpa, co doprowadzi do wycofania części z nich i gospodarczo-prawnego chaosu. Ten może zaszkodzić Trumpowi i republikanom w spodziewanych w listopadzie 2026 r. wyborach połówkowych do Kongresu. Dlatego lepiej jest teraz powiedzieć, że to znów „system” nie pozwolił prezydentowi „ułatwić” życie biedniejszym obywatelom USA. Bo wcześniej Trump wspominał też o jednorazowych czekach, które miały by być wypłacane z dochodów z ceł.

Piątek na rynkach finansowych jest raczej ospały, a na rynku walut widzimy lekkie odreagowanie dolara, który zyskuje na szerokim rynku. Pośród majors najgorzej wypadają funt, dolar australijski, korona norweska i euro, choć zmiany są kosmetyczne i nie przekraczają 0,2 proc. Dodatkowo bardziej mają one charakter technicznego odreagowania - wspomniane waluty mocniej zyskały w ostatnich dniach. Dzisiaj Black Friday i skrócony handel na Wall Street. Aktywność na FX też powinna być mniejsza. W kalendarzu makro poznaliśmy już dane z Japonii (uwagę zwraca wyższa inflacja bazowa z Tokio, która w listopadzie pozostała na poziomie 2,8 proc. r/r), oraz częściowo ze strefy euro (mieszane dane o inflacji CPI - niższa we Francji i wyższa w Hiszpanii). Przed nami jeszcze dane nt. szacunków CPI dla Niemiec i dane o PKB w Kanadzie.

EURUSD - techniczna korekta

Para EURUSD zalicza w piątek korektę po nieudanych próbach trwalszego wyjścia ponad opór przy 1,1600. Odreagowanie dolara widać na szerokim rynku, co ma raczej charakter techniczny - ostatnie dni przyniosły jego spadki na fali oczekiwań, co do bardziej „gołębiej” polityki FED. Dzisiaj rano napłynęły mieszane dane ze strefy euro w temacie szacunkowej inflacji - niższe od prognoz odczyty nadeszły z Francji i Włoch, a nieco wyższe z Hiszpanii. Przed nami jeszcze Niemcy. Czy to jednak jakoś wpłynie na szacowanie przez rynek ruchów ECB? W krótkim terminie nie ma to znaczenia, a inwestorzy trzymają się założeń, co do stabilizacji stóp w strefie euro w nadchodzących miesiącach. Być może to zmieni się w II połowie 2026 r. pod wpływem zmian geopolitycznych, chociażby presji Chińczyków na większe otwarcie europejskiego rynku na ich produkty.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe B

Para EURUSD może szukać wsparć już w rejonie 1,1565, ostatecznie możliwy jest test ważnego poziomu, jakim jest 1,1541. Przyszły tydzień powinien raczej przynieść wyraźniejszy powrót ponad 1,16.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

