Polacy ograniczają spożycie cukru

Polacy coraz częściej ograniczają spożycie cukru — wynika z badania SW Research. Trzech na czterech respondentów zadeklarowało, że ograniczyło ilość spożywanego cukru albo właśnie podejmuje takie starania.

Badanie pokazało też, że dwie trzecie Polaków zastępuje słodzone napoje wodą. Najbardziej konsekwentne w redukcji cukru są osoby w wieku 25–35 lat.

„77 proc. ankietowanych wskazało, że w minionym roku znacząco ograniczyło konsumpcję cukru, stara się to robić lub dokonało takiej zmiany już wcześniej. Na pytanie o najczęściej wybierany zamiennik słodzonych napojów 68 proc. osób odpowiedziało, że zastępuje je wodą. Prawie połowa badanych deklaruje, że po prostu nie dosładza kawy ani herbaty” – poinformowali autorzy badania.

Co czwarty respondent podał, że pozostaje przy sokach zawierających wyłącznie cukry naturalne. Również co czwarty ankietowany zadeklarował wybór napojów bez dodatku cukru – przede wszystkim w celu zmniejszenia kaloryczności diety, ale także jako świadomy sposób na ograniczenie dziennego spożycia cukru.

„Ponad jedna trzecia tej grupy kieruje się chęcią wyboru zdrowszych produktów. Dodatkowo 40 proc. respondentów uważa, że napoje typu zero smakują równie dobrze, a nawet lepiej niż ich tradycyjne odpowiedniki” – podano w komentarzu do wyników badania.

Autorzy badania podkreślili, że świadoma konsumpcja to nie tylko liczenie kalorii i kontrolowanie składników odżywczych, ale również wybór produktów z przejrzystym oznakowaniem wartości odżywczej oraz spożywanie ich w mniejszych porcjach.

Badanie „Spożycie cukru w Polsce” zostało przeprowadzone na próbie 1025 osób na zlecenie firmy fritz-kola.

Z danych GUS wynika, że w 2020 roku statystyczny Polak spożył 42,7 kg cukru. Tak duże ilości mają negatywny wpływ na zdrowie i mogą prowadzić do otyłości oraz cukrzycy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Amerykański gaz płynie szerokim strumieniem do Europy

Pech JSW? Po pożarze znów problem w strategicznej kopalni

Przełom! Inflacja już w listopadzie wróciła do celu NBP

»»Obejrzyj, jak wygląda skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24