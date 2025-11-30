Uparli się! Zrobią korytarz Tuska z Berlina do Poznania?

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk razem z członkami swojego gabinetu, m.in. wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim, weźmie udział w konsultacjach z rządem Niemiec. Omówione zostaną wzajemne relacje, w tym kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak powiedział PAP, że sprawa wytyczenia linii kolei dużych prędkości (KDP) między Polską a Niemcami będzie jednym z tematów poniedziałkowych rozmów .

Będzie to 17. spotkanie rządów obu państw w tym formacie. Konsultacjom międzyrządowym, które mają rozpocząć się po południu i trwać do godz. 18, będzie przewodniczyć gospodarz, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Tusk. Podczas spotkania mają być poruszane kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, obrony, infrastruktury oraz zagadnienia związane z agendą UE.

Polski rząd na niemieckim dywaniku

Według Centrum Informacyjnego Rządu w polskiej delegacji, oprócz premiera, wezmą udział ministrowie odpowiedzialni za sprawy zagraniczne, obronę, sprawy wewnętrzne, infrastrukturę, finanse, energię i kulturę. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził PAP, że w konsultacjach międzyrządowych będzie uczestniczyć szef resortu Radosław Sikorski.

Strona niemiecka podaje, że w sesji plenarnej 17. niemiecko-polskich konsultacji rządowych wezmą udział ministrowie obu krajów.

Merz i Tusk na wspólnej konferencji

CIR przekazało, że spotkanie polskiego premiera z kanclerzem Merzem planowane jest na godz. 14.45. Jak poinformowało, planowana jest też ceremonia przekazania dóbr kultury; w komunikacie strony polskiej nie sprecyzowano jednak, co zostanie przekazane. Po godz. 15. przewidziano wspólną konferencję Tuska i Merza.

Szybka kolej z Berlina do Warszawy tematem rozmów

Odpowiedzialny za transport kolejowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział PAP, że kwestia przyszłych prac studyjnych nad wytyczeniem transgranicznego korytarza KDP między Polską a Niemcami zostanie poruszona w czasie zaplanowanych na poniedziałek międzyrządowych konsultacji w Berlinie. - To będą rozmowy dotyczące różnych kwestii, ale transport i infrastruktura zostaną w ich trakcie bardzo mocno zaakcentowane - wskazał.

Komisja Europejska przyjęła na początku listopada plan, który w perspektywie do 2040 r. ma przyspieszyć budowę sieci KDP wewnątrz UE. W zaprezentowanej koncepcji uwzględniono zarówno planowane, jak i realizowane już projekty infrastrukturalne, np. tunel pod bałtycką cieśniną Bełt Fehmarn czy polską linię „Y”.

W planach KE wskazano, że czas podróży między Warszawą a Berlinem do 2040 r. ma się skrócić o około 45 minut, z obecnych pięciu godzin. Takie założenie może sugerować, że szybsza podróż między stolicami będzie wynikała z krótszego przejazdu między Warszawą i Poznaniem po planowanej linii KDP, nazywanej „Y”, a nie dzięki ewentualnej modernizacji obecnej trasy czy stworzeniu nowej, szybkiej linii transgranicznej między Poznaniem i Berlinem.

Plan nowej trasy z Berlina do Poznania

Dopytywany o to, jak korytarz KDP mógłby przebiegać po polskiej stronie, wiceminister ocenił, że w przypadku budowy zupełnie nowej linii, trasa ta mogłaby prowadzić od Poznania do Gorzowa Wlkp.

Na przykład pod Gorzowem mogłoby powstać rozgałęzienie linii do granicy z Niemcami i nowy korytarz w kierunku Szczecina – wyjaśnił.

Modernizacja linii na Pomorzu

Wiceszef MI zaznaczył przy tym, że w pierwszej kolejności zależy mu na usprawnieniu obecnej infrastruktury i połączeń między oboma krajami.

Chciałbym, by lepiej wykorzystywać trasę kolejową wiodącą od wielkopolskiej Piły, przez Krzyż, Gorzów Wlkp. i Kostrzyn w kierunku Berlina. Dziś ona nie jest zelektryfikowana. Zaproponowałem stronie niemieckiej, żeby podejść do tej linii tak samo, jak wspólnie zajęliśmy się trasą Berlin-Szczecin. Chodzi o pełną elektryfikację i rozbudowę linii z jednego do dwóch torów. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności wykorzystać trasy, które już istnieją - powiedział.

Malepszak wskazał jednocześnie, że resort nie planuje modernizacji i np. podniesienia prędkości na trasie E20 łączącej m.in. Poznań i Berlin. - Usprawniamy na niej sam przejazd między Rzepinem a Frankfurtem nad Odrą, żeby to nie było takie trochę wąskie gardło - podkreślił.

Przypomniał, że w grudniu zacznie działać siódme połączenie kolejowe Warszawa-Poznań-Berlin. - Wypełniamy tym samym ostatnią lukę, dzięki czemu pociągi na tej trasie będą jeździć w dwugodzinnym takcie - podkreślił.

Korytarz KDP Poznań – Berlin – decyzja w 2026 r.

Jak przekazała PAP rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska, aby rządowe deklaracje dotyczące potencjalnego przedłużenia linii KDP z Poznania do granicy mogły wejść w fazę planistyczną, polska strona musi zakończyć prace analityczne nad projektem Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK). Na zlecenie resortu infrastruktury prowadzą je spółki CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Mają one opracować długoterminowy i stabilny plan rozwoju sieci kolejowej po 2035 r.

„Wybór preferowanego korytarza KDP Poznań - Berlin po stronie polskiej będzie wynikał z rekomendacji i wizji planu rozwoju polskiej sieci kolejowej, uwzględniającego również kontekst otoczenia transportowego Polski. Zakończenie prac w ramach ZSK planowane jest w 2026 r.” - wskazała rzeczniczka MI.

Dodała, że po opracowaniu ZSK „strona polska, w konsultacji ze stroną niemiecką, będzie mogła przystąpić do wyboru preferowanego korytarza przedłużającego linię KDP Y w kierunku niemieckim” oraz do określenia parametrów technicznych nowej trasy.

PAP, sek

