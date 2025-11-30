Owoce i warzywa będą... oflagowane!

Od 17 lutego 2026 r. dostępne w handlu owoce i warzywa będą musiały być oznakowane flagą kraju pochodzenia - przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 14 czerwca 2026 r. wejdą natomiast w życie nowe zasady dotyczące etykietowania miodu, soków i dżemów. Nowe regulacje wdrażają przepisy dyrektyw UE.

Resort rolnictwa przekazał, że wcześniej wprowadzone na rynek produkty nieopatrzone nowymi oznaczeniami będą mogły być sprzedawane do wyczerpania zapasów. „Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów” - zaznaczyło w komunikacie MriRW.

Oflagowane produkty świeże i w opakowaniach

Świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia od 17 lutego 2026 r. Z kolei etykiety na opakowania z miodem, sokami i dżemami spełniające nowe unijne wymogi będą wymagane od 14 czerwca 2026 r.

W myśl nowych przepisów etykiety na opakowaniach z miodem będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju.

Nie będzie informacji o zawartości cukru

Zniesiony zostanie natomiast obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów w produkcie na etykietach dżemów, galaretek i marmolad. Wprowadzono też nową kategorię soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów.

Nowe regulacje wdrażają przepisy dyrektyw UE, a wprowadzone zostały w nowelizacjach rozporządzeń MRiRW: w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych; w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych; a także w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

Amerykański gaz płynie szerokim strumieniem do Europy

Chwalą Polskę, ale to Tusk wypina pierś po ordery

»»Obejrzyj, jak wygląda skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24