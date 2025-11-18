Do końca roku zaledwie dwa miesiące, a ministerstwo finansów w swych comiesięcznych komunikatach, publikuje coraz bardziej dramatycznie informacje o dochodach i wydatkach, a w konsekwencji wielkości deficytu budżetowego w 2025 roku. Po 10. miesiącach 2025 roku są one zatrważające – zauważa ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS na portalu wPolityce.pl.

Po tych 10. miesiącach deficyt budżetowy wynosi już ponad 227 mld zł, w związku z tym jest on już blisko 3-krotnie wyższy, niż w całym roku 2023, ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości (wtedy wyniósł 84,7 mld zł). Co więcej, gdyby wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem (a zostały zrealizowane zaledwie na poziomie 76%, podczas gdy upływ czasu wyniósł już 83% ), deficyt ten byłby o ponad 63 mld zł wyższy i wyniósłby po 10. miesiącach już ponad 290 mld zł, podczas gdy całoroczny deficyt został zaplanowany na poziomie 289 mld zł – alarmuje Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl

Katastrofa w dochodach, dramat w wydatkach

Gdyby w pozostałych 2. miesiącach roku, realizacja budżetu przebiegała podobnie jak do tej pory, to do ich zrealizowania na zaplanowanym poziomie, zabrakłoby, aż ponad 50 mld zł (dochody budżetowe zostałyby zaplanowane na poziomie 633 mld zł).

Z kolei mimo tego, że wydatki są realizowane znacznie wolniej niż planowano i wyniosły blisko 699 mld zł (a powinny wynieść ponad 760 mld zł), to deficyt budżetowy wyniósł już ponad 227 mld zł czyli prawie 79% planowanej wielkości na cały rok. Gdyby więc dochody budżetowe były realizowane jak do tej pory, a wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości, czyli 921 mld zł, to deficyt budżetowy wyniósłby, nie jak zaplanowano 290 mld zł, tylko sięgnąłby wręcz astronomicznej wysokości ponad 350 mld zł.

Ta dramatyczna sytuacja związana z realizacją dochodów budżetowych po 10. miesiącach tego roku, a w szczególności tych o charakterze podatkowym w stosunku do upływu czasu, w najwyższym stopniu powinna niepokoić ministra finansów Andrzeja Domańskiego i jego zastępcę, będącego przecież zwierzchnikiem Krajowej Administracji Skarbowej.

