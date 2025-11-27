EUR/USD narusza 1,16 USD

Czwartkowa sesja odbywa się bez Amerykanów, którzy dziś świętują. Nie odbiera to morale dolarowi, który o poranku częściowo odrobił wczorajsze straty względem euro. Pretekstem do odreagowania stały się mieszane nastroje wokół koniunktury gospodarczej strefy euro. Rynek nie zapomina jednak o rosnącym prawdopodobieństwie grudniowej obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych.

Claimsy nie przekonują rynku

Ostatnie trzy sesje minęły w atmosferze wzrostu notowań głównej pary walutowej świata (osłabienie dolara). Tydzień rozpoczynaliśmy przy poziomach 1,151 USD. Dziś o poranku byliśmy o jeden cent wyżej. Powodem ruchu jest rosnące przekonanie rynków o grudniowej obniżce kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych. W czwartek prawdopodobieństwo cięcia przekracza 85 proc.. Delikatną wątpliwość wokół redukcji stóp zasiał wczorajszy spadek liczby złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Prognozy mówiły o wzroście z 222 tys. do 226 tys. Publikacja wskazała zniżkę do 216 tys. Zgodnie z tym odczytem rynek pracy jest silniejszy od prognoz, więc konieczność obniżek stóp powinna zmaleć. Na wykresie EUR/USD zostało to zaznaczone gwałtownym, ale chwilowym spadkiem notowań z 1,158 USD do 1,155 USD. Jednak natychmiastowe odbicie od wsparcia i powrót powyżej poziomu sprzed publikacji mówią nam tyle, że tzw. claimsy ostatecznie nie przekonały inwestorów do trwałej zmiany zdania. Zostały jedynie wykorzystane przez forexowych spekulantów do wygenerowania krótkotrwałego wahnięcia na wykresie głównej pary walutowej świata.

Beżowa Księga nie pomaga dolarowi

Wczoraj poznaliśmy najnowszy raport o stanie gospodarki USA publikowany przez System Rezerwy Federalnej. W dużym skrócie najnowszy dokument przedstawia nieznaczny spadek zatrudnienia, umiarkowany wzrost cen i zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych. Ostatnia z wymienionych pozycji przedstawia jednak pewną tendencję, która utrzymując się dłużej w gospodarce może stać się poważnym problemem. Wiele kręgów zgłosiło utrzymanie wydatków wśród konsumentów o wyższych dochodach. Biedniejsze gospodarstwa domowe wstrzymują się z zakupami, gdyż rosną koszty utrzymania. Jako główny czynnik wskazano rosnące ceny energii, które w 2026 roku nadal mają wzrastać. To z kolei argument przemawiający za grudniową obniżką Fed, która pobudziłaby popyt, jednak osłabiła dolara. Tak też odebrali to inwestorzy. Publikacja Beżowej Księgi miała miejsce wczoraj o godzinie 20:00. Od tego momentu, do zakończenia środowej sesji notowania głównej pary walutowej świata zwyżkowały (straty USD względem EUR).

Święto Dziękczynienia i dane ze strefy euro

Dziś obchodzimy Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu amerykańskie parkiety giełdowe są zamknięte. Mimo, że brakuje inwestorów zza oceanu, kurs EUR/USD nie rośnie czwartej sesji z rzędu. Wręcz przeciwnie. Czwartkowy poranek to odreagowanie wczorajszych wzrostów. Notowania spadły z 1,161 USD do okolic 1,158 USD. Delikatna zniżka jest jednak czymś zupełnie naturalnym po naruszeniu istotnego oporu 1,16 USD. Dodatkowo dziś w kalendarzu makroekonomicznym brakuje istotnych danych. Przed południem poznaliśmy jedynie niską wartość indeksu zaufania konsumentów wobec niemieckiej gospodarki (-23,2 pkt., poprzednio -24,1 pkt.), który od 4 lat pozostaje na ujemnych poziomach. Spadają także nastroje konsumentów (-14,2 pkt., poprzednio -14 pkt.) i producentów (-9,3 pkt., poprzednio -8 pkt.) w strefie euro. Jedyny wzrost i dodatni poziom odnotowano w sektorze usług (5,7 pkt., poprzednio 4,4 pkt.). Dominacja zniżek zasiała negatywny sentyment wokół unijnej waluty, co zbiega się z dzisiejszym odreagowaniem eurodolara. W tym otoczeniu złoty pozostaje względnie silny. Kurs EUR/PLN oscyluje przy 4,23 PLN, a USD/PLN to ok. 3,65 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje