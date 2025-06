Jak przyjęcie euro w Bułgarii wpłynie na ruch turystyczny?

Bułgaria od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków szukających przystępnych cenowo wakacji z gwarancją dobrej pogody i komfortowego pobytu.

Również w tym roku znajduje się wysoko w rankingach krajów, które latem odwiedzi najwięcej naszych użytkowników. Jeszcze kilka miesięcy temu liczba rezerwacji do Bułgarii na okres wakacyjny była większa niż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Portugalii, ale niewiele mniejsza od Chorwacji.

Dużym atutem tego kierunku niewątpliwie są niskie ceny. Jednak planowane przyjęcie euro w 2026 roku może oznaczać ich wzrost. Przypomina to sytuację Chorwacji sprzed kilku lat, kiedy to zarówno za posiłki i napoje, jak i za bilety wstępu do atrakcji turystycznych podróżni zaczęli płacić nawet kilkukrotnie więcej niż przed wejściem do strefy euro.

W krótkim horyzoncie czasowym zmiana ta może chwilowo osłabić zainteresowanie Bułgarią, zwłaszcza wśród osób, dla których cena odgrywa najistotniejszą rolę przy rezerwacji wycieczek. Niewykluczone, że będziemy obserwować stopniową zmianę profilu podróżnych wybierających ten kierunek, z większym naciskiem na jakość i mnogość doświadczeń, a nie tylko koszt. Można się jednak spodziewać, że touroperatorzy i lokalni hotelarze szybko dostosują się do nowych realiów, konkurując atrakcyjnymi ofertami – np. all inclusive – które wciąż będą postrzegane jako korzystne.

W dłuższej perspektywie istotnym czynnikiem wpływającym na ceny w Bułgarii, niezależnie od samej zmiany waluty, może okazać się ewentualny powrót turystów z krajów wschodnich, w tym Rosji. Jeśli ten segment rynku się odrodzi, rosnący popyt w naturalny sposób wpłynie na poziom cen. Dla Bułgarii, przyjęcie euro może być również impulsem do dalszych inwestycji w infrastrukturę turystyczną i podnoszenia standardu usług, co w połączeniu z potencjalnym wzrostem cen mogłoby ugruntować jej pozycję jako kierunku oferującego wysoką jakość, i to wciąż w konkurencyjnej cenie.

Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl

