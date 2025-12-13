Święta i Sylwester w górach. Ceny noclegów w górę nawet o ponad 100 proc.

W Zakopanem ceny noclegów ze śniadaniem w okresie świąteczno-noworocznym wzrosły w ciągu roku nawet ponad dwukrotnie. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że za 6 nocy w kwaterze prywatnej para zapłaci teraz 3671 zł, czyli o 104 proc. więcej niż rok wcześniej. W 3-gwiazdkowych hotelach podwyżki sięgają 70 proc.. Drożej jest też w Szczyrku, Szklarskiej Porębie oraz w popularnych czeskich kurortach. Co ciekawe, spadki cen widać w austriackim Kitzbühel oraz w części alpejskich kwater we Włoszech. W poszukiwaniu oszczędności, warto wybrać się w Karkonosze.

Zakopane odrabia „rabaty” – podwyżki nawet o 104 proc.

Po zeszłorocznym okresie tańszych noclegów, w tym sezonie Zakopane wraca do roli jednego z najdroższych kierunków w Polsce. 6 noclegów w zakopiańskim hotelu 3-gwiazdkowym kosztuje obecnie 4284 zł. To o 70 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W kwaterach prywatnych wzrost jest jeszcze mocniejszy – zarezerwowanie najtańszej oferty ze śniadaniem to koszt 3671 zł, czyli aż o 104 proc. więcej niż rok wcześniej.

W innych polskich kurortach ceny również idą w górę, choć nie aż tak gwałtownie. W Szczyrku – hotel 3 kosztuje 5906 zł za 6 nocy (wzrost o 43 proc.), a kwatera prywatna 3800 zł (wzrost o 67 proc.). Szukając oszczędności warto wybrać się do Szklarskiej Poręby – tam za pobyt w hotelu 3 trzeba zapłacić 3180 zł (wzrost o 12 proc.), natomiast kwatery prywatne staniały do 2016 zł, co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku.

Alpy: Livigno nadal najdroższe, ale w Kitzbühel wyraźne obniżki

We włoskim Livigno, jednej z nieformalnych „stolic narciarstwa” w Europie, ceny wciąż pozostają zdecydowanie najwyższe w całym zestawieniu. Za 6 dób w hotelu 3* ze śniadaniem para zapłaci 14 178 zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok temu. W przypadku kwater prywatnych w Livigno widać jednak spadek – koszt 7442 zł oznacza obniżkę o 14 proc. w skali roku.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w austriackim Kitzbühel. To jedyny ośrodek w analizie, gdzie spadki dotyczą zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych. Pobyt w hotelu 3* kosztuje 6165 zł, co oznacza spadek ceny aż o 49 proc. rok do roku. Kwatera prywatna ze śniadaniem to wydatek 5418 zł – taniej o 36 proc. niż przed rokiem.

Dla części narciarzy oznacza to, że sylwestrowy wyjazd do Kitzbühel może być w tym sezonie relatywnie tańszy niż rok temu.

Czechy: mocne podwyżki, ale nadal taniej niż w Alpach

Czeskie kurorty od lat przyciągają Polaków stosunkowo niższymi cenami i dobrą infrastrukturą. W tym roku jednak także tam widać wyraźne podwyżki. Najdroższy jest Szpindlerowy Młyn, gdzie 6 nocy w hotelu 3 kosztuje 5783 zł (wzrost o 33 proc.), a za kwaterę prywatną trzeba zapłacić 5044 zł, czyli aż o 80 proc. więcej niż rok wcześniej. Trochę taniej jest Harrachovie. Tam za hotel 3 trzeba dać 5358 zł (wzrost o 39 proc.), a za kwaterę prywatną 4551 zł (wzrost o 66 proc.). Ekonomiczną alternatywą są Rokytnice nad Jizerą, gdzie najtańszy hotel 3* kosztuje 3659 zł (wzrost o 22 proc.), a kwatera prywatna 2904 zł (wzrost o 4 proc.).

Mimo tak dużych zmian, Czechy pozostają tańszą alternatywą dla Alp – zwłaszcza w przypadku kwater prywatnych, które w większości analizowanych miejscowości kosztują mniej niż połowa ceny hotelu w Livigno.

Drogi wyjazd, jeszcze droższy brak ubezpieczenia

Przed rezerwacją warto porównać nie tylko kierunki, ale też standard zakwaterowania – różnice w budżecie wyjazdu mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Będą jeszcze większe, jeśli obiekt będzie oddalony od centrum. Oczywiście ceny wahają się w zależności od terminu i dostępności bazy noclegowej. Wcześniejsze analizy Rankomat.pl wykazała, że bliżej terminu hotele potrafią wyprzedawać noclegi nawet dwa razy taniej. Jednak z decyzją o wakacjach w czasie świąteczno-noworocznym nie warto czekać. Kilka miesięcy wcześniej to najlepszy okres na rezerwacje. Potem może nas spotkać żmudne polowanie i porównywanie.

Do kosztów zakwaterowania trzeba doliczyć jeszcze transport, skipassy, wyżywienie i sprzęt. W Polskich kurortach w okresie świąteczno-noworocznym za 4-dniowy skipass osoba dorosła zapłaci nieco ponad 600 zł, a w Czechach około 800 zł. Znacznie drożej jest w Alpach. We Włoszech dorosły za 4-dniowy karnet zapłaci prawie 1100 zł. Z kolei w Austrii ponad 1 200 zł.

W przypadku wyjazdu w Alpy budżet pary na tygodniowy urlop liczony jest już w kilkunastu tysiącach złotych. W tym kontekście dodatkowy wydatek na ubezpieczenie turystyczne jest niewielki, a może uchronić przed poważnymi kosztami.

Polisa narciarska powinna zawierać m.in.: wysokie sumy kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na stoku, NNW, a dla osób planujących zabawę sylwestrową – także tzw. klauzulę alkoholową. Dzięki temu ewentualny wypadek na stoku, zniszczenie czyjegoś sprzętu lub konieczność skorzystania z akcji ratunkowej w górach nie obciąży domowego budżetu bardziej niż sam wyjazd. Na włoskich stokach OC narciarskie jest obowiązkowe – takie ubezpieczenie zaczyna się od 11 zł dziennie – komentuje Magda Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl. Metodologia analizy: -

W analizie Rankomat.pl porównano najtańsze oferowane noclegi dla dwóch osób w terminie 26.12.2025–01.01.2026 na platformie booking.com w wybranych miejscowościach w Polsce, Czechach, Austrii i we Włoszech max. 3 km od centrum. Uwzględniono:

• hotele 3-gwiazdkowe ze śniadaniem,

• kwatery prywatne ze śniadaniem.

Ceny sprawdzono 27.11.2025 r. i zestawiono z analogicznymi ofertami z 2024 r., aby obliczyć roczną zmianę cen (w procentach) dla każdego typu noclegu.

