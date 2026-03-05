Złota dźwignia NBP i atak furii "wyznawców" SAFE

Konferencja Prezydenta RP i prezesa NBP i wspólna propozycja skonstruowania pożyczki na uzbrojenie polskiej armii w wysokości 180 mld zł na okres 5 lat na zero procent wywołała wręcz furię polityków partii tworzących koalicję 13 grudnia – zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na wPolityce.pl.

Mimo tego, że Prezydent RP i prezes NBP wyraźnie powiedzieli, że propozycje przygotowali liczni eksperci NBP w ciągu ostatnich kilku tygodni, a ostatecznie przyjęta konstrukcja tej pożyczki powinna powstać z udziałem ministra finansów i ministra obrony narodowej, to w mediach społecznościowych aż zaroiło się od inwektyw po adresem obydwu inicjatorów tego rozwiązania - wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Oczywiście głos w tej „debacie” zabierali w większości ludzie, niemający pojęcia o polityce monetarnej banku centralnego i jego możliwościach stworzenia instrumentów wsparcia dla państwa w sytuacji powstania poważnych zagrożeń dla jego funkcjonowania - ubolewa autor komentarza.

Istota SAFE 0 proc.

Nie znamy szczegółów rozwiązań przygotowanych w NBP i w Pałacu Prezydenckim, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o dwie propozycje:

►jedna jest oparta na wzroście wartości złota zakupionego w ciągu ostatnich lat przez bank centralny (ilościowo rezerwy te wzrosły z ok. 100 ton w 2015 roku do 550 ton obecnie, a ich wartość wynosi obecnie około 76 mld euro), a

►druga na emisji obligacji na zbrojenia (w tym także obligacji detalicznych), które kupi sektor bankowy, a odkupi NBP, przy czym odsetki od nich będzie obsługiwał w kolejnych latach z wypracowanego zysku (stąd SAFE 0 proc.).

Jak rozegrać wykorzystanie wartości złota

Jeżeli chodzi o wykorzystanie wzrostu wartości rezerw w złocie, najprostszą formułą ich użycia byłoby ich przeksięgowanie i uzyskanie w ten sposób kwoty zysku, jaką osiągnął NBP z tego tytułu (jest szacowana na około 50 mld euro), ale jeżeli okaże się to zbyt ryzykowne dla utrzymania wartości złotego, to dokonanie sprzedaży określonej ilości złota i zmaterializowanie tego zysku, przy czym NBP odkupiłby tę samą ilość złota, tylko już po rynkowej cenie, żeby odbudować rezerwy do poprzedniego poziomu, przy czym operacje te trwałyby kilka lat, tak jak kształtowałyby się potrzeby finansowe wojska na kolejne lata w ramach wspomnianej całkowitej kwoty pożyczki w wysokości 180 mld zł - analizuje dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Politycy i eksperci Donalda Tuska „dostali furii”…

Niestety ataki polityków partii tworzących koalicję 13 grudnia i mediów wspierających z całych sił tę koalicję na tę propozycję Prezydenta RP i prezesa NBP pokazują, że w zaciągnięciu unijnej pożyczki SAFE wcale nie chodziło o przyśpieszanie uzbrojenia polskiej armii. Chodziło raczej o ukrycie zapaści polskich finansów publicznych, do której doprowadził rząd Tuska, zadłużając nas w trzy lata na astronomiczną kwotę 1 biliona 100 mld zł, a także o ukręcenie swoistego bicza na obecną opozycję, którego można byłoby do woli używać w kampanii parlamentarnej 2027 roku, strasząc Polaków — jeżeli zagłosujecie na Prawo i Sprawiedliwość, kolejnych transz pożyczek SAFE nie będzie.

… bo prezydent przedstawił realną alternatywę

To się nie udało, nie będzie także trwających prawie trzy tygodnie nacisków na prezydenta Nawrockiego na podpisanie ustawy o unijnym SAFE i straszenie go niezadowoleniem wojska, bo przedstawił realną alternatywę, którą wojskowi powinni przyjąć z radością, za polską pożyczkę będą mogli kupować sprzęt na całym świecie i to naprawdę ten najpotrzebniejszy, a nie tylko taki jaki można kupić szybko, bo inaczej pieniądze przepadną.

