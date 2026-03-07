Przemysław Czarnek kandydatem PiS na szefa rządu!

Przemysław Czarnek na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie został wskazany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat tej formacji na premiera w wyborach parlamantarnych – informuje portal wPolityce.pl.

Jarosław Kaczyński ocenił, że obecny rząd nie kieruje się polskimi interesami narodowymi. - Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy (…) musimy mieć nowy rząd, rząd bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał tę dobrą, patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność - to niezwykle ważne - ale także możliwość działania w jednym kierunku: kierunku wielkiej naprawy Rzeczypospolitej - zaznaczył prezes PiS.

W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, musimy podjąć wyzwanie i zwyciężyć, stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek - powiedział w sobotę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Kaczyński: zagrożone są polskie wartości składające się na przyszłość kraju

Polska jest w groźnej sytuacji; zagrożone są wartości, które składają się na perspektywy przyszłości narodu, np. bezpieczeństwo wewnętrzne Polski czy praworządność - ocenił w sobotę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił, że politycy PiS spotkali się w sobotę w sprawie przyszłości Polski. Jego zdaniem, kraj znajduje się obecnie w groźnej sytuacji. Ocenił, że zagrożone są wartości, które składają się na perspektywy przyszłości narodu, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, praworządność, rolnictwo, gospodarka, tradycje Polski czy „normalny byt społeczeństwa, następstwo pokoleń”.

Wszystko i wiele innych wartości jest w tej chwili w stanie, który można uznać za zagrożenie. Trzeba zapytać, czy jest jedna przyczyna, bo mechanizmów jest tu bardzo wiele - zaznaczył.

Uczestnicy konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, 7 bm. Poseł PiS Przemysław Czarnek został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Kaczyński ocenił, że obecny rząd nie kieruje się polskimi interesami narodowymi.

Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy (…) musimy mieć nowy rząd, rząd bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał tę dobrą, patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność - to niezwykle ważne - ale także możliwość działania w jednym kierunku: kierunku wielkiej naprawy Rzeczypospolitej - zaznaczył prezes PiS.

Musimy raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co ktoś (…) nazwał partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy - dodał.

Konwencja odbywa się w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Sek, PAP

