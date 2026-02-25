Pyrrusowy budżet ministra Domańskiego. Zapaść dochodów

Minister finansów ogłosił szacunkowe dane z wykonania budżetu za 2025 rok i pochwalił się, że deficyt budżetowy był o ok. 13 mld zł niższy od planowanego, tyle tylko, że wydatki budżetowe zostały wykonane w zaledwie w 94 proc., co pozwoliło mu sztucznie „zaoszczędzić” ponad 51 mld zł – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł PiS na portalu wPolityce.pl.

Na dramatycznie niskim poziomie były dochody budżetowe, bowiem zostały zaledwie w 94 proc. w stosunku do planowanych, co jest poziomem wręcz szokująco niskim w sytuacji, kiedy wzrost PKB w 2025 roku wyniósł aż 3,6 proc. według wstępnego szacunku GUS. Na jeszcze niższym poziomie zostały wykonane dochody podatkowe, bo tylko w wysokości 92,7 proc. w stosunku do planowanych, co każe postawić pytanie ministrowi Domańskiemu, jak to jest możliwe, że gdy głównym motorem wspomnianego wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, wpływy z VAT były niższe o około 30 mld zł w porównaniu do tych planowanych - analizuje Zbigniew Kuźmiuk, na wPolityce.pl.

Zapaść dochodów budżetu

To jest już drugi rok realizacji „z sukcesami” budżetów przez koalicję 13 grudnia i ich autora ministra Domańskiego, w 2024 roku zabrakło ponad 56 mld zł, a w 2025 blisko 40 mld zł, w tym podatkowych blisko 42 mld zł w stosunku do tych planowanych i to, jak już wspomniałem, mimo przyzwoitego wzrostu gospodarczego - podkreśla poseł PiS na wPolityce.pl.

Przyczyną tego stanu rzeczy, powtórzmy to jeszcze raz, jest polityczne przyzwolenie tej ekipy rządowej na niepłacenie podatków, głównie VAT i CIT, przez jak to się określa w publicystyce „bliskich i znajomych królika”.

Minister Domański unika dyskusji

Minister Domański unika dyskusji na ten temat, na komisję finansów publicznych regularnie nie przychodzi, podczas debat budżetowych odczytuje swoje oświadczenia z kartki i wychodzi, zostawiając do odpowiedzi na pytania posłów swoich zastępców - zwraca uwagę autor komentarza.

Taka realizacja drugiego już z rzędu budżetu przez rząd Tuska powoduje, że suma deficytów budżetowych z tylko z tych dwóch lat wynosi aż 487 mld zł, a razem z wydatkami na realizację zadań publicznych pochodzącymi spoza budżetu, łączny dług publiczny liczony metodą unijną wyniesie za te 2 lata ponad 670 mld zł. To oznacza, że dług publiczny w relacji do PKB, liczony unijną metodą, wyniesie blisko 60 proc. PKB i będzie aż o blisko 11 pp wyższy niż w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to wyniósł 49,6 proc. PKB - zaznacza ekonomista.

