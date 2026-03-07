Brytyjczycy przegrali z Niemcami bitwę o Anglię

Niemiecki koncern Axel Springer ogłosił w piątek, że uzgodnił przejęcie za 575 mln funtów brytyjskiego wydawnictwa Telegraph Media Group (TMG) - wydawcy dziennika „The Daily Telegraph” i jego niedzielnej wersji „The Sunday Telegraph”.

Axel Springer przebił ofertę właścicieli dziennika „Daily Mail”, The Daily Mail and General Trust (DMGT), która opiewała na 500 mln funtów i do niedawna wydawała się być bliska sfinalizowania.

Prezes niemieckiego wydawnictwa Mathias Doepfner zapewnił, że firma zamierza „zachować szczególny charakter i dziedzictwo” gazety. „Ponad 20 lat temu próbowaliśmy przejąć »The Telegraph«, ale nam się nie udało. Teraz nasze marzenie się spełnia. Bycie właścicielem tej instytucji jakościowego brytyjskiego dziennikarstwa to przywilej i obowiązek” - oświadczył.

Gazeta sprzedana, by spłacić długi

Grupa TMG została wystawiona na sprzedaż w 2023 r. ze względu na długi poprzednich właścicieli, rodziny Barclay. Od tego czasu pojawiło się kilka propozycji zakupu TMG, które ostatecznie nie doszły do skutku. W listopadzie 2025 r. uzgodniono przejęcie TMG przez DMGT, ale w lutym tego roku ministra kultury Lisa Nandy zwróciła się do Urzędu Konkurencji i Rynków (CMA) o zbadanie, czy transakcja nie wpłynie negatywnie na pluralizm poglądów w mediach.

Istniejący od 1855 r. „The Daily Telegraph” jest najważniejszym w Wielkiej Brytanii dziennikiem o wyraźnie konserwatywnym profilu. Jego niedzielna wersja „The Sunday Telegraph” wydawana jest od 1961 r.

Axel Springer to jedna z największych w Europie grup medialnych. Jest właścicielem m.in. niemieckich dzienników „Die Welt” i „Bild”, portali Business Insider i Politico. Jest też współwłaścicielem spółki Ringier Axel Springer Poland, do której należą dziennik „Fakt”, polska edycja tygodnika „Newsweek” i portal Onet.

PAP, sek

