Wiemy już, kiedy będą szczegóły „SAFE 0 proc.”!

W środę prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński ma publicznie przedstawić szczegóły projektu określanego jako „SAFE 0 proc.”. Tymczasem w przestrzeni medialnej zaczęto przypominać, że jeszcze kilka miesięcy temu wyciekł tajny raport Bundestagu, który… nie zostawiał na europejskim programie SAFE suchej nitki! - pisze portal wPolsce24.tv.

O planie „Polskie SAFE zero procent” poinformowali w środę podczas wspólnej konferencji prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP. Jak podkreślali, projekt ma umożliwić finansowanie wydatków obronnych bez konieczności korzystania z unijnej pożyczki w ramach programu Security Action for Europe.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński (L) podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Raport Bundestagu krytyczny wobec unijnego SAFE

Program SAFE przygotowany przez Komisję Europejską zakłada udostępnienie państwom członkowskim nawet 150 mld euro w formie długoterminowych pożyczek na inwestycje w przemysł obronny i zakupy sprzętu wojskowego. Polska miałaby z tej puli pożyczyć 44 miliard euro, który zaczęlibyśmy spłacać za 10 lat i spłacalibyśmy do… lat 70. XXI wieku.

Tymczasem sam unijny program SAFE w przeszłości wzbudzał również dyskusję prawną. W ubiegłym roku analitycy prawni Bundestagu przygotowali raport, w którym wskazali możliwe problemy z jego zgodnością z traktatami Unii Europejskiej!

W analizie zwrócono uwagę, że finansowanie działań związanych z obronnością z budżetu UE może budzić wątpliwości w świetle art. 41 ust. 2 Treaty on European Union, który ogranicza możliwość finansowania operacji wojskowych ze środków unijnych. Raport Bundestagu wskazuje m.in. , że to obejście prawne „nie jest powszechnie akceptowane” i ostrzega, że ​​„nawet finansowanie towarów i usług związanych z obronnością” może zostać objęte zakazem traktatowym – zwłaszcza gdy „jest przeznaczone dla Ukrainy, a nie dla państw członkowskich UE”.

Oprac. sek

