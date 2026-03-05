Powiew optymizmu na rynkach

Przed rozpoczęciem sesji w Europie rynki azjatyckie radzą sobie bardzo dobrze. Pozytywne informacje napływające z Bliskiego Wschodu wspierają wzrosty, szczególnie na południowokoreańskim KOSPI, który na początku tygodnia wyraźnie ucierpiał w reakcji na ostatnie wydarzenia geopolityczne.

Środa przyniosła wyraźne odreagowanie na rynkach europejskich po trudnym początku tygodnia, w którym inwestorzy musieli mierzyć się z konsekwencjami działań militarnych prowadzonych przez Izrael i Stany Zjednoczone oraz z rosnącą niepewnością geopolityczną. Poprawę nastrojów wspierały doniesienia o działaniach dyplomatycznych Iranu zmierzających do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także deklaracje Donalda Trumpa dotyczące stabilizacji rynku ropy naftowej. Jest to o tyle dobra informacja dla inwestorów, że daje nadzieję na poprawę sytuacji w Cieśninie Ormuz i ograniczenie szkód wynikających z zaburzeń w łańcuchach dostaw. Jednocześnie w Senacie Stanów Zjednoczonych odbyło się głosowanie, które nie doprowadziło do ograniczenia uprawnień wojennych Donalda Trumpa. Niemiecki DAX zyskał 1,74 proc., natomiast hiszpański IBEX 35 wzrósł o 2,49 proc..

Na krajowym rynku również panowały pozytywne nastroje. WIG20 wzrósł o 2,66 proc., a aż 18 spółek z indeksu zakończyło sesję na plusie. Liderem wzrostów był CD Projekt, którego akcje zyskały 5,09 proc.. Silnym wsparciem dla rynku pozostawał także sektor bankowy, który dobrze sobie radził podczas sesji. WIG-Banki zakończył dzień wzrostem o 2,79 proc.. Dobre nastroje widoczne były również w segmencie średnich i małych spółek. Indeks mWIG40 zyskał 1,84 proc., natomiast sWIG80 wzrósł o 2,36 proc.. Na krajowy rynek wpływały jednak nie tylko doniesienia z Bliskiego Wschodu. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych, w wyniku czego stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc.. Sama decyzja mogła być dla części rynku lekkim zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Dobre nastroje widoczne były także podczas środowej sesji na Wall Street. S&P 500 zyskał 0,78 proc., natomiast Nasdaq 100 wzrósł o 1,51 proc.. W centrum uwagi ponownie znalazł się sektor technologiczny. NVIDIA zyskała tego dnia 1,66 proc., Meta Platforms wzrosła o 1,91 proc., Amazon o 3,93 proc., dobrze radziła sobie także Tesla, której akcje wzrosły o 3,46 proc.. W Stanach Zjednoczonych inwestorzy poznali również dane ADP. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym w lutym wyniosła 63 tys., wobec prognoz na poziomie 50 tys., co można traktować jako pozytywny sygnał przed piątkową publikacją raportu NFP. Po sesji istotnym wydarzeniem dla rynku była publikacja wyników Broadcom, jednej z kluczowych spółek w sektorze półprzewodników. Wyniki okazały się bardzo solidne. Przychody wyniosły 19,31 mld USD, co oznacza wzrost o 29 proc. rok do roku i poziom wyższy od prognoz wynoszących 19,21 mld USD. Zysk na akcję sięgnął 2,05 USD, przewyższając oczekiwania na poziomie 2,02 USD. W reakcji na publikację akcje spółki w handlu posesyjnym rosły o ponad 4 proc..

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie rynki azjatyckie radzą sobie bardzo dobrze. Pozytywne informacje napływające z Bliskiego Wschodu wspierają wzrosty, szczególnie na południowokoreańskim KOSPI, który na początku tygodnia wyraźnie ucierpiał w reakcji na ostatnie wydarzenia geopolityczne. W trakcie dzisiejszej sesji indeks próbuje odrabiać wcześniejsze straty i rośnie o ok. 10 proc. Doniesienia z Bliskiego Wschodu są szczególnie istotne dla Korei Południowej, która importuje z tego regionu nawet 70 proc. ropy naftowej. Istotnym bodźcem dla indeksu są również doniesienia dotyczące programu stabilizacji rynku o wartości blisko 68 mld USD. Pozostałe rynki azjatyckie również notują wzrosty. Japoński Nikkei rośnie o ponad 1,5 proc., natomiast Hang Seng utrzymuje się nieznacznie nad kreską. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują, że początek dzisiejszej sesji w Europie może przebiegać w bardziej negatywnych nastrojach. W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym nie ma wielu istotnych publikacji. Uwagę inwestorów mogą zwrócić jedynie dane dotyczące liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Na bardziej znaczące publikacje z amerykańskiej gospodarki inwestorzy będą musieli poczekać do piątku.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

