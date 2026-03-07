Nokautujący wzrost ceny diesla!

Przyszły tydzień przyniesie dalsze podwyżki cen paliw; najbardziej zdrożeć ma olej napędowy, którego litr już zdrożał o 1,01 zł na litrze, a za kilka dni zapłacić trzeba będzie średnio 7,55 zł, czyli o 56 gr więcej niż obecnie - przewidują analitycy Reflex. Litr benzyny 95 ma kosztować średnio 6,50 zł, a LPG - 3,19 zł.

Z komunikatu Refleksu wynika, że 5 marca:

► średnia cena za litr benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 6,25 zł, czyli o o 52 gr drożej niż przed tygodniem;

► benzyny bezołowiowej 98 - 6,93 zł, czyli o 45 gr więcej;

► Średnia cena za litr oleju napędowego wynosiła 6,99 zł, czyli o 1,01 zł więcej niż przed tygodniem

► cena autogazu - 2,97 zł, czyli o 19 gr więcej.

Ile będzie kosztować paliwo?

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu:

► za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,50 zł, czyli o 25 gr więcej,

► za litr benzyny Pb98 - 7,20 zł, czyli o 27 gr więcej; ► Za litr oleju napędowego zapłacimy 7,55 zł, czyli o 56 gr więcej,

► za litr LPG – 3,19 zł, czyli o 22 gr więcej.

Analitycy Reflex przypomnieli, że na giełdach kończy się pierwszy tydzień po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy to przez Cieśninę Ormuz od kilku dni nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. Podkreślili, że w okresie od 27 lutego do 5 marca cena za baryłkę ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła o 18 proc. W tym samym okresie cena benzyny na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wzrosła o 19 proc., diesla o 48 proc., a paliwa lotniczego o 76 proc. Hurtowa cena diesla w Orlenie wzrosła o 1,37 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,54 zł/l.

„Skala podwyżek na rynku hurtowym w tak krótkim czasie, przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży nie pozostawia właścicielom stacji miejsca na utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie. Dlatego w skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,52 zł/l i jest to największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku marca 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia 0,19 zł/l do 2,97 zł/l” - podkreślili analitycy.

PAP, sek

