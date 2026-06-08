Silny rynek pracy i droga ropa

Poniedziałek przynosi próbę wyhamowania wyraźnego ruchu na dolarze z końca ubiegłego tygodnia. Technicznie EURUSD zdaje się zmierzać na retest marcowego dołka przy 1,1410.

Piątkowe dane Departamentu Pracy USA dosłownie „wstrząsnęły” rynkami. Zamiast cieszyć się z dobrych danych, inwestorzy wpadli w panikę - Fed nie będzie miał już wymówek, aby nie podnieść w tym roku stóp procentowych. Ba, pojawiają się opinie, że należy spodziewać się nawet dwóch ruchów po 25 punktów baz. Dodatkowej nerwowości dostarcza ropa naftowa. Długo uzgadniane memorandum pokojowe pomiędzy USA, a Iranem może pójść do kosza - noc przyniosła poważną wymianę ciosów pomiędzy Iranem, a Izraelem - władze w Teheranie oskarżyły USA i Izrael o łamanie warunków rozejmu za sprawą ostrzału przez izraelskie wojsko przedmieść libańskiego Bejrutu. W takim układzie szanse na przywrócenie ruchu w Cieśninie Ormuz w ciągu najbliższych tygodni maleją, co może mieć silne przełożenie na rynek ropy - surowca po prostu zabraknie. Jeżeli ceny pójdą silnie w górę, to Fed będzie musiał reagować być może nawet na lipcowym posiedzeniu… Dla mocno rozgrzanych ostatnio rynków akcji byłaby to katastrofa. Wyraźnym beneficjentem byłby tu natomiast dolar.

Poniedziałek przynosi jednak próbę wyhamowania wyraźnego ruchu na dolarze z końca ubiegłego tygodnia. Kalendarz makro jest ubogi - za nami już finalne dane o PKB za I kwartał w Japonii (ostatecznie wypadły one poniżej prognoz, gospodarka rosła w ujęciu zanualizowanym o 1,8 proc.), oraz odczyt dynamiki zamówień w niemieckim przemyśle (spadek w kwietniu o 3,8 proc. m/m). Więcej istotnych danych poznamy w środę (CPI w USA) i w czwartek (dane PPI), z kolei w piątek spodziewany jest debiut SpaceX.

EURUSD łamie 1,15

Rejon 1,16 został wybity bardzo szybko w piątek po lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Rynek wykonuje szybki „re-pricing” oczekiwań, co do ruchów Fed na stopach procentowych. Drożejąca ponownie ropa za sprawą pata wokół Ormuzu w tym nie pomaga. Technicznie EURUSD zdaje się zmierzać na retest marcowego dołka przy 1,1410.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

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