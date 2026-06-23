RPP może spokojnie czekać

RPP dostała korzystny zestaw danych makroekonomicznych – rynek pracy wysyła sygnały lekkiego schłodzenia, a zatem nie jest podatny na ostatnią falę wzrostu inflacji wywołaną szokiem na rynku surowców energetycznych. Nasz scenariusz bazowy niezmiennie zakłada, że w tym roku RPP nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych.

Poniedziałkowa sesja na GPW przebiegała pod znakiem spadków głównych indeksów. WIG20 stracił 0,53 proc., mWIG40 0,84 proc., z kolei sWIG80 0,11 proc. Obroty na szerokim rynku przekroczyły 2 mld zł, przy czym 1,6 mld zł przypadło na blue chipy. Nieco lepiej prezentowała się sytuacja w pozostałej części Starego Kontynentu, gdzie nie brakowało indeksów świecących na zielono. W tym gronie znalazł się m.in. niemiecki DAX (+0,62 proc.) czy hiszpański IBEX (+1,01 proc.).

Ważnym punktem dnia była publikacja krajowych danych makroekonomicznych. W maju dynamika wynagrodzeń odbiła do 5,8 proc. r/r z 5,4 proc. r/r w kwietniu. Warto jednak zaznaczyć, że ponownie był to odczyt niższy od oczekiwań, które wskazywały na powrót dynamiki wynagrodzeń do 6 proc. r/r. Dla RPP jest to korzystny zestaw danych – rynek pracy wysyła sygnały lekkiego schłodzenia, a zatem nie jest podatny na ostatnią falę wzrostu inflacji wywołaną szokiem na rynku surowców energetycznych. Do tego należy również dodać nieco słabszą od oczekiwań kondycję polskiego konsumenta – w maju sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 3 proc. r/r (konsensus: 3,7 proc. r/r). Nasz scenariusz bazowy niezmiennie zakłada, że w tym roku RPP nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Naszym zdaniem pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących, że kolejnym ruchem będzie obniżka, choć na to trzeba będzie poczekać przynajmniej do pierwszej połowy 2027 roku.

Za oceanem pierwsza sesja tygodnia również nie przyniosła większych emocji. Po początkowych wzrostach inicjatywę stopniowo zaczęli przejmować sprzedający. W konsekwencji indeks S&P 500 na zamknięciu notowań stracił 0,37 proc., z kolei Nasdaq spadł o 0,19 proc.. Wśród amerykańskich blue chipów największym obciążeniem były akcje SpaceX (-16,43 proc.) oraz Alphabet (-4,99 proc.). W pierwszym przypadku spadek trudno nie wiązać z wyceną, która po debiucie stała się naszym zdaniem „kosmiczna”. Z kolei w drugim przyczyną przeceny była wiadomość o odejściu ważnego eksperta z Google DeepMind – noblisty Johna Jumpera, który postanowił przejść do Anthropic. Wątek ten wpisuje się w kolejny rozdział rewolucji AI, w którym najwięksi gracze rywalizują również o pozyskiwanie najlepszych specjalistów.

Tymczasem ze Szwajcarii napłynęły w poniedziałek dość optymistyczne wieści dotyczące negocjacji pokojowych na linii USA–Iran. Wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że rozmowy stworzyły solidne podstawy do osiągnięcia końcowego porozumienia, które ma zostać wypracowane w ciągu 60 dni. Warto również wspomnieć, że Departament Skarbu USA ogłosił zawieszenie sankcji na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej na czas negocjacji pokojowych. Ten zestaw informacji pomógł w poniedziałek sprowadzić notowania ropy Brent poniżej 80 USD za baryłkę.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich przeważają spadki. Najsilniej traci koreański KOSPI, który zniżkuje o ponad 6 proc.** Na rynku coraz bardziej przebijają się głosy wskazujące na przegrzanie sektora półprzewodników. Stąd też po serii rekordów notowań korekta objęła przede wszystkim akcje Samsunga oraz SK Hynix. Dla obu tych spółek zapewne bardzo ważnym momentem będzie jutrzejsza publikacja raportu kwartalnego przez Microna, która może istotnie wpłynąć na nastroje w całym sektorze.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

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