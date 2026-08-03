Będzie trudniej o kredyt hipoteczny

Banki spodziewają się zaostrzenia polityki udzielania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2026 roku i jednocześnie wzrostu popyt na ten rodzaj kredytu – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski raportu o sytuacji na rynku kredytowym.

Narodowy Bank Polski w poniedziałek opublikował raport „Sytuacja na rynku kredytowym”, oparty na wynikach ankiety wśród przewodniczących komitetów kredytowych; opracowanie dotyczy III kwartału 2026 r.

Więcej chętnych,ostrzejsze kryteria

Z raportu wynika, że w II kwartale br. banki utrzymały kryteria udzielania kredytów motywowane wzrostem presji konkurencyjnej, co doprowadziło do zmniejszenia marży kredytowej. Banki odnotowały także wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy pod wpływem prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i łagodzenia warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, ale również spadku wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania, zwłaszcza oszczędności gospodarstw domowych. W III kwartale br. banki oczekują – przy utrzymującym się wzroście popytu - zaostrzenia polityki kredytowej.

Podobne oczekiwania – wzrostu popytu i zaostrzenia polityki kredytowej – mają bankowcy w stosunku do kredytów konsumpcyjnych. W tym przypadku w II kwartale banki również utrzymały kryteriów udzielania kredytów, przy jednoczesnym złagodzeniu warunków udzielania kredytów (m.in. zmniejszenie marży kredytowej i pozaodsetkowych kosztów kredytu), co wynikało z konkurencji między bankami. Jednocześnie banki odnotowały wzrost popytu na kredyt konsumpcyjny m.in. w wyniku dotychczasowego złagodzenia warunków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Nieco inaczej kształtują się oczekiwania bankowców co do polityki kredytowej w stosunku do przedsiębiorstw. Banki oczekują utrzymania dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym złagodzeniu jej wobec małych i średnich firm. Zdaniem bankowców wzrośnie popyt na kredyty ze strony dużych przedsiębiorstw i spadnie ze strony sektora MSP.

PAP, sek

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