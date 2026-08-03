Włochy wracają na atomową ścieżkę

Czy Włochy wrócą do energii z atomu? To możliwy scenariusz, ale rząd premier Giorgii Meloni przede wszystkim zainteresowany jest małymi reaktorami.

Wszystko wskazuje na to, że parlament Włoch zatwierdzi w tym tygodniu ustawę, umożliwiającą wznowienie eksploatowania energetyki jądrowej. Zamierza zatwierdzić przepisy dotyczące wdrażania zaawansowanych technologii jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych (SMR). Jeśli tak się stanie, to oznaczać będzie powrót atomu we Włoszech po 40-letniej przerwie.

Wyłączyli reaktory po Czarnobylu

Włosi zamknęli reaktory w odpowiedzi na katastrofę w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. Pierwsza próba powrotu do wykorzystywania tej technologii spełzła na niczym za sprawą awarii w japońskiej elektrowni w Fukushimie w 2011 roku. W referendach Włosi opowiedzieli się przeciwko energii czerpanej z technologii atomowych.

Teraz jednak premier Meloni postanowiła nie stawiać na wielkoskalowe inwestycje, ale na najnowsze technologie w obszaru SMR-ów, czyli małych reaktorów modułowych. Cytowany przez włoskie media minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin uważa je nie tylko za „znacznie bezpieczniejsze”, ale też wskazuje, że będą lepiej odpowiadać potrzebom kraju. Jego zdaniem nowe małe rektory mogłyby powstać w okresie 2033-2035. Miałyby wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii, na którą zapotrzebowanie ma wzrosnąć we Włoszech nawet o 30 proc. w kolejnych latach.

Przypływ obywatelskiej akceptacji dla atomu

I co – szczególnie ważne – rząd może liczyć na poparcie społeczne dla inwestycji w atom. Wyniki badania opinii z czerwca br. pokazały, że już 55 proc. obywateli opowiada się za powrotem do atomu.

Rząd Włoch już wiele miesięcy temu deklarował zainteresowanie energetyką jądrową i wspieraniem unijnych inicjatyw na rzecz jej rozwoju. A biorąc pod uwagę, że kilkanaście krajów unijnych jest w tzw. sojuszu atomowym, jak również zmianę podejścia Brukseli do tej technologii, coraz częściej słychać opinie o renesansie atomu w Europie.

Konsekwentnie przeciwko energetyce jądrowej wypowiadają się Niemcy, choć niedawno kanclerz Friedrich Merz złagodził swoje stanowisko, twierdząc, że wycofanie kraju z atomu było błędem.

Agnieszka Łakoma

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