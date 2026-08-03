Trump studzi napięcia, ropa nurkuje

W weekend doszło do wyraźnej deeskalacji napięć na linii USA–Iran. Donald Trump odwołał planowane szerokie ataki i poinformował, że strony zbliżyły się do porozumienia. Informacje te wywołały silną reakcję na rynkach terminowych: kontrakty na amerykańskie indeksy ruszyły w górę, natomiast ceny ropy gwałtownie spadły, w przypadku Brent nawet o około 10 proc.

Piątkowa sesja przyniosła spektakularne odbicie w Korei Południowej, gdzie po niezwykle trudnym tygodniu indeks KOSPI zyskał w ciągu jednego dnia aż 17,91 proc. Indeks pozostaje silnie skoncentrowany, zwróćmy więc uwagę na zachowanie jego najważniejszych komponentów: Samsung zyskał 26,81 proc., a SK Hynix umocnił się o 29,95 proc. Bardzo dobry raport pokazał również Amazon (+15,32 proc.), ponownie kierując kapitał w stronę spółek powiązanych z AI i chmurą. Czynnikiem ryzyka pozostają podwyższone rentowności amerykańskiego długu, którym sprzyjają nerwowa sytuacja w rejonie Morza Czerwonego oraz utrzymujące się w piątek wysokie ceny ropy.

Europejscy inwestorzy wykazali się wyraźnym optymizmem na otwarciu, co przełożyło się na wzrosty najważniejszych indeksów. Dobre nastroje nie utrzymały się jednak przesadnie długo, a pod koniec sesji większość agregatów znalazła się znacznie bliżej kreski. Wzrostami dzień zakończyły francuski CAC 40 (+0,28 proc.), włoski FTSE MIB (+0,13 proc.) oraz niemiecki DAX (+0,07 proc.). Sprzedający przeważyli natomiast w Szwajcarii (SMI: -0,32 proc.) i Wielkiej Brytanii (FTSE 100: -0,27 proc.), a paneuropejski STOXX Europe 600 osłabił się o 0,12 proc.

W Warszawie indeksy zakończyły piątek umiarkowanymi wzrostami. Najlepiej poradziła sobie druga linia spółek. Popyt pojawił się w końcówce notowań, przez co mWIG40 zamknął się wyraźnie nad kreską, silniejszy o 0,80 proc.. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,42 proc.. Optymizm widać również na krajowych blue chipach, których indeks WIG20 po 19 latach znajduje się w pobliżu historycznego szczytu. Z dużym prawdopodobieństwem dojdzie dziś do jego przebicia. Podkreślmy, że w ostatnim tygodniu zarówno WIG, jak i mWIG40 osiągnęły nowe maksima. Pod kreską handel zakończyły natomiast najmniejsze podmioty, składające się na sWIG80, który przez cały dzień pozostawał pod kreską, tracąc 0,23 proc.

Za wielką wodą, w Nowym Jorku, piątek zakończył się wzrostami. Amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500 zyskał 0,70 proc., a Nasdaq Composite 1,00 proc. Bez wątpienia bohaterem dnia był Amazon, którego akcje umocniły się o ponad 15 proc. po prezentacji silnego raportu wskazującego na najszybszy od ponad czterech lat wzrost przychodów. Rynek szczególnie pozytywnie odebrał segment chmurowy AWS, którego wyniki, wraz z wcześniejszym raportem Microsoftu, częściowo uspokoiły obawy dotyczące rentowności ogromnych nakładów na infrastrukturę AI. Pomimo wyraźnej przewagi optymizmu na instrumentach udziałowych presja cały czas widoczna jest na rynku długu. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosła do okolic 4,71 proc., czemu sprzyjały wysokie ceny ropy oraz obawy, że presja inflacyjna może pozostać z nami na dłużej. Rozpoczynający się tydzień dostarczy pełnego zestawu danych pozwalających ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki. W poniedziałek poznamy indeks ISM dla przemysłu, we wtorek raport JOLTS o liczbie wakatów, a w środę dane ADP oraz indeks ISM dla usług. Najważniejszą publikacją będzie jednak piątkowy raport z rynku pracy.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi mieszany obraz rynku. Silnie traci południowokoreański KOSPI, który po otwarciu z luką podażową pozostaje pod kreską, słabszy o ponad 5 proc. Pesymizm uwidocznił się w Chinach: indeks kontynentalny Shanghai Composite traci 0,73 proc., a Hang Seng 0,04 proc. Inwestorzy wyrzucają akcje z portfeli w Japonii, co obrazuje przeceniający się Nikkei (-1,07 proc.). Kupujący przeważają natomiast w Indiach. Na półtorej godziny przed otwarciem handlu w Europie Sensex oraz Nifty umacniają się w równym stopniu, o 0,80 proc.

W weekend doszło do wyraźnej deeskalacji napięć na linii USA–Iran. Donald Trump odwołał planowane szerokie ataki i poinformował, że strony zbliżyły się do porozumienia. Informacje te wywołały silną reakcję na rynkach terminowych: kontrakty na amerykańskie indeksy ruszyły w górę, natomiast ceny ropy gwałtownie spadły, w przypadku Brent nawet o około 10 proc. Kluczowe znaczenie miała rozmowa Trumpa z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem, który miał naciskać na deeskalację i powrót do rozwiązań dyplomatycznych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak dynamiczna. W dalszej części tygodnia wyniki za II kwartał opublikują m.in. McDonald’s, Palantir, AMD, Caterpillar, Uber, Disney oraz Eli Lilly. Dla sektora technologicznego szczególnie istotne znaczenie będą miały jednak wyniki Palantira i AMD.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

Opracowanie to ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę. Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności

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