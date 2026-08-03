Burza w szklance wody, której… nie umie podać ekipa Tuska

Darmowej wody z kranu w restauracjach jednak nie będzie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska po uwagach RCL wycofało się ze swojej propozycji, która mogła wejść w życie już od 12 sierpnia. Tym samym klienci lokali gastronomicznych będą dalej płacić za wodę - informuje portal Biznes.interia.pl.

Każdy klient lokalu gastronomicznego miał otrzymywać darmowe pół litra wody z kranu. Takie rozwiązanie proponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chcąc zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych. Stosuje się je np. we Francji, zaś w Anglii i Walii darmową wodę podaje się w lokalach, w których serwuje się też alkohol.

Propozycja od początku budziła duże emocje. Nowe przepisy nakładające na lokale obowiązek podawania darmowej wody z kranu mogły wejść w życie już 12 sierpnia, ale ostatecznie resort wycofał się ze swojej propozycji.

O sprawie poinformował m.in. ekonomista Rafał Mundry. „To niestety prawda. Darmowej wody w restauracji nie będzie. Na wniosek RCL-u - wykreślono. Bo? Nie wiadomo, co to znaczy ‘niewielka opłata’. A można to było rozwiązać jak we Francji w 1967, że nie można pobierać dodatkowej opłaty do zamówionego dania za sztućce, talerz, wodę, sól pieprz.” - napisał na X.

W projektowanych zmianach wskazano bowiem, że ”w celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i podmioty świadczące usługi gastronomiczne powinny tam, gdzie to możliwe, zapewnić swoim klientom podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania„.

To właśnie tę ”niewielką opłatę” RCL nazywa „pojęciem niedookreślonym„. W uwadze do projektu MKiŚ zasygnalizowano, że niemożliwe jest ustalenie jej górnej granicy oraz czynników, od których zależy jej wysokość. Dodatkowo problem stanowi wskazanie, kto miałby decydować, czy woda z kranu będzie podawana nieodpłatnie, czy za tą właśnie „niewielką opłatą”.

»» Więcej o problemie szklanki wody, który powalił prawnie rząd Donalda Tuska czytaj na portalu biznes.interia.pl w publikacji Darmowej wody w restauracjach nie będzie. Ministerstwo nagle wycofało się z pomysłu

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