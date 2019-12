Co czeka rynki surowcowe na przełomie lat 2019 i 2020 ?

Po słabym poniedziałku, kiedy to surowcowe indeksy zeszły do najniższych poziomów od wielu miesięcy, we wtorek, a szczególnie w środę przyszedł czas na odbicie. S&P GSCI Commodity Index rósł wczoraj o ponad 0,5% i obecnie jest na poziomie 581,5 punktów. Z kolei CBR może się pochwalić lepszy rezultatem – środa przyniosła temu indeksowi niemal 1-procentowy wzrost.