Nie żyje światowa legenda piłki nożnej. Zmarł Gerd Müller

W wieku 75 lat zmarł legendarny niemiecki piłkarz Gerd Müller - poinformował w niedzielę jego były klub Bayern Monachium.

Mueller powszechnie uważany był za jednego z najlepszych napastników na świecie.

W 1974 roku został mistrzem świata, a dwa lata wcześniej mistrzem Europy. Wielkie sukcesy krajowe i międzynarodowe odnosił z Bayernem, w którego barwach grał przez kilkanaście sezonów (lata 60. i 70.).

Müller urodził się 3 listopada 1945 roku w Noerdlingen. Był legendą reprezentacji RFN oraz Bayernu Monachium. Kibice nazywali go „Bomber der Nation”. To właśnie Müller strzelił jedynego gola w decydującym o awansie do finału mistrzostw świata w 1974 roku meczu z Polską, na zalanym wodą Stadionie Leśnym we Frankfurcie.