Robert Lewandowski kończy 35 lat! Czy to dobry wiek dla piłkarza?

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski kończy w poniedziałek 35 lat. Lionel Messi właśnie w takim wieku zdobył mistrzostwo świata, Karim Benzema - „Złotą Piłkę”, a Cristiano Ronaldo zaczynał sezon, w którym został królem strzelców ligi włoskiej.

Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. W wieku 35 lat wciąż imponuje formą, potwierdzając, że świetne przygotowanie fizyczne, zdrowy tryb życia i nieustający apetyt na gole mogą znacznie opóźnić sportową emeryturę.

CZYTAJ TEŻ:

Czekolada zdrożeje. Ceny kakao rekordowo wysokie

70 proc. Niemców ma dość Olafa Scholza SONDAŻ

Z każdym miesiącem pytanie o przewidywany koniec kariery doświadczonego napastnika będzie jednak pojawiać się coraz częściej.

Na razie Lewandowski może pocieszać się przykładami największych gwiazd światowego futbolu. Lionel Messi 24 czerwca skończył 36 lat, a pół roku wcześniej zdobył z Argentyną mistrzostwo świata. W lutym wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku.

Przykładem, że taki wiek nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów, jest również 38-letni obecnie Cristiano Ronaldo. Gdy słynny Portugalczyk miał 35 lat (w 2020 roku) występował jeszcze w Juventusie Turyn i zaczynał sezon 2020/21, w którym ostatecznie sięgnął po koronę króla strzelców Serie A.

I właśnie jako 35-latek wybitny piłkarz pochodzący z Madery - we wrześniu 2020 roku - zdobył swoją setną bramkę w reprezentacji narodowej (obecnie ma ich 123 w 200 meczach).

Ten wiek okazał się również szczęśliwy dla Karima Benzemy. Francuz w roku swoich 35. urodzin, czyli w 2022, triumfował z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a kilka miesięcy później odebrał „Złotą Piłkę” dla najlepszego zawodnika na świecie. Jest również oficjalnie wicemistrzem świata 2022, ale w Katarze nie zagrał z powodu kontuzji (był zgłoszony do kadry na turniej).

Urodzony we wrześniu 1985 roku Chorwat Luka Modric krótko przed skończeniem 35 lat zdobył z Realem mistrzostwo Hiszpanii. Dwa lata później triumfował w Lidze Mistrzów, a z kadrą narodową zajął trzecie miejsce na mundialu w Katarze.

Starszy od niego o cztery lata Szwed Zlatan Ibrahimovic (ur. w październiku 1981) przeszedł w 2016 roku z Paris Saint-Germain do Manchesteru United i niespełna rok później, wciąż jeszcze jako 35-latek, triumfował z tym klubem w Lidze Europy.

We współczesnym futbolu w metryki piłkarzy zagląda się rzadziej niż kiedyś. A i czas jakby płynął dla zawodników wolniej.

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii Zbigniew Boniek zakończył karierę w wieku 32 lat - w 1988 roku, zarówno w klubie (AS Roma), jak i reprezentacji.

Jego wybitny kolega, starszy o rok Francuz Michel Platini, z którym występował i świetnie się rozumiał w Juventusie Turyn, również zawiesił buty na kołku jako 32-latek - w 1987 roku.

Obecnie kończenie kariery w tym wieku to rzadkość. W piątek pożegnanie z futbolem ogłosił były reprezentant Anglii Theo Walcott, który większość sezonów (2006-18) spędził w Arsenalu. Ma „tylko” 34 lata, ale to była długa kariera. W kadrze zadebiutował w maju 2006 roku (z Węgrami na Old Trafford), zostając w wieku 17 lat najmłodszym piłkarzem pierwszej reprezentacji Anglii w jej historii.

Kariera Lewandowskiego od początku układała się wzorcowo. Król strzelców na trzecim poziomie rozgrywkowym w 2007 roku, rok później podobny tytuł na zapleczu ekstraklasy (oba w barwach Znicza Pruszków), a w 2010 roku - już jako piłkarz Lecha Poznań - najlepszy snajper ekstraklasy.

Napastnik, który w 2006 roku kosztował Znicz pięć tysięcy złotych (wcześniej grał w rezerwach Legii), w czerwcu 2010 roku przeszedł z Lecha do Borussii Dortmund za 4,5 mln euro.

Z BVB wywalczył dwa razy mistrzostwo kraju, raz Puchar Niemiec, tytuł najlepszego strzelca Bundesligi (2014), a w maju 2013 roku wystąpił w finale Ligi Mistrzów (porażka 1:2 na Wembley z Bayernem Monachium).

Latem 2014 roku, na zasadzie wolnego transferu, przeszedł do Bayernu, gdzie kontynuował kolekcjonowanie trofeów. Osiem razy mistrzostwo Niemiec, trzy razy Puchar Niemiec i kolejnych sześć tytułów króla strzelców tamtejszej ekstraklasy (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Niezwykle udany był dla niego 2020 rok, okraszony pierwszym i jedynym na razie triumfem w Lidze Mistrzów - po finałowym zwycięstwie nad PSG 1:0. W efekcie wygrał plebiscyt na Piłkarza Roku FIFA za 2020, a ten sukces powtórzył rok później.

Latem 2022 roku przeszedł do Barcelony za 45 milionów euro plus 5 milionów zmiennych. Na Camp Nou już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Hiszpanii i tytuł króla strzelców Primera Division.

W reprezentacji narodowej wystąpił dotychczas 142 razy i strzelił 79 goli, co w obu przypadkach jest rekordem polskiego futbolu. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję kapitana biało-czerwonych.

„Myślę, że mój wiek nie ma znaczenia. Moje ciało nie ma 34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż na przykład w wieku 29 lat” - powiedział Lewandowski rok temu, na pierwszej konferencji prasowej po oficjalnej prezentacji na Camp Nou.

PAP/ as/