Astronomiczna gaża. Szczyt listy płac

Były piłkarz reprezentacji Anglii, a obecnie komentator Gary Lineker po raz kolejny znalazł się na samym szczycie listy płac BBC w roku finansowym 2023–2024. Za występy w „Meczu dnia” oraz innych programach sportowych otrzymał on ponad 1,35 mln funtów (ok. 6,86 mln złotych).

British Broadcasting Corporation jako nadawca publiczny jest finansowany z abonamentu. Jest więc zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości wynagrodzeń swoich prezenterów i dziennikarzy.

Legendarny program

Lineker jest związany z BBC od 25 lat, a jego astronomiczne zarobki nie od dziś wzbudzają kontrowersje, podobnie jak komentarze, dotyczące nie tylko sportu zresztą.

Program „Match of the Day” („Mecz dnia”) jest jedną z najdłużej transmitowanych produkcji w historii BBC. Według portalu angielskieespresso.pl od lat kształtuje on opinię widzów na temat futbolu, piłkarzy, sędziów czy drużyn. Między innymi z tego powodu postać prowadzącego odgrywa w nim tak istotną rolę.

Kat polskich piłkarzy

64-letni dziś Lineker za młodu 80 razy wystąpił w reprezentacji Anglii i strzelił 48 goli. Ostatni raz w narodowych barwach zagrał w 1992 roku. Grał także w Leicester City, Evertonie, Barcelonie, Tottenhamie Hotspur i Nagoya Grampus.

Z dorobkiem sześciu bramek był królem strzelców mundialu w Meksyku, rozgrywanego w 1986 roku. W fazie grupowej Anglia wygrała z Polską 3:0, a wszystkie gole strzelił Lineker. Na skompletowanie hat-tricka wystarczyło mu 36 minut. Napastnik był „katem” biało-czerwonych - łącznie w pięciu meczach z Polską zdobył sześć bramek.

