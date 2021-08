Polska edukacja wśród najbardziej zagrożonych atakami hakerów

Hakerzy wykorzystują powrót do szkół oraz natłok prac w ośrodkach akademickich – ostrzega firma Check Point Research, która dzieli się zatrważającymi danymi: co tydzień w Polsce dochodzi do przeszło 2700 ataków na szkoły, ośrodki akademickie i badawcze! Polski sektor edukacji znajduje się w ścisłej światowej czołówce pod względem ilości incydentów bezpieczeństwa cybernetycznego

Jak wynika z badań Check Point Research, w ostatnim półroczu doszło do 29% wzrostu ilości cyberataków. Szczególnie groźnie wygląda sytuacja w sektorze edukacji – szkoły, uniwersytety i placówki badawcze co tydzień zmagają się z licznymi atakami, mającymi za cel przejęcie danych osobowych i finansowych, a także kradzież patentów, wyników badań i know-how.

Wzrost ataków cybernetycznych na instytucje szkolne i akademickie jest szczególnie widoczny w Polsce. We wrześniu 2020 roku na jedną placówkę edukacyjną przypadało od 800 do 950 prób ataków. W lipcu tego roku było ich 2716, czyli blisko 1000 więcej niż wynosi średnia ogólnoświatowa!

Zarówno w Polsce, jak i globalnie, hakerzy upodobali sobie sektor badań i edukacji. Znaczny przyrost ataków nastąpił pod koniec maja, po czym od połowy lipca obserwujemy nieznaczny spadek tego typu incydentów – mówi Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software w Polsce.

Polska jest obecnie ósmym najczęściej atakowanym krajem w tym sektorze. Trzy czołowe pozycje zajmują obecnie Indie (5196 ataków), Włochy (5016) oraz Izrael (4011).

Istnieje kilka powodów, dla których ten sektor jest szczególnie interesujący dla hakerów. Przede wszystkim własność intelektualna: w dobie epidemii koronawirusa przekonaliśmy się jak ważnym jest dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Mówimy tu zarówno o atakach o charakterystyce czysto zarobkowej, jak i cyberszpiegostwie przemysłowym. Drugą motywacją mogą być spore bazy danych kandydatów, absolwentów i pracowników naukowych, które można będzie wykorzystać w dalszych atakach lub odsprzedać na czarnym rynku. Wydaje mi się, że cyberprzestępcy szukają szansy w obszarze edukacji, ponieważ zakładają, że uczelnie i placówki badawcze wydają mniej środków na bezpieczeństwo cybernetyczne niż firmy i korporacje, będąc tym samym łatwiejszym cele – dodaje ekspert Check Pointa.

Czytaj też: [Potężny spadek Polski w rankingach bezpieczeństwa](https://wgospodarce.pl/informacje/100034-potezny-spadek-polski-w-rankingach-bezpieczenstwa_

Mat.Pras./KG