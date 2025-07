E-papierosy już zakazane w restauracjach i na przystankach

Od 5 lipca nie wolno sprzedawać nieletnim wszystkich e-papierosów, czyli także niezawierających nikotyny. Zakazane będzie palenie e-papierosów beznikotynowych w miejscach, w których obecnie obowiązuje zakaz palenia.

5 lipca wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej, czyli ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Obowiązująca ustawa tytoniowa mówi o zakazie udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. Nowelizacja doprecyzowała, że papierosami elektronicznymi są także te, które nie zawierają nikotyny.

Dr Wojciech Rożdżeński, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego powiedział PAP, że obecnie zakazy palenia e-papierosów bez nikotyny są wprowadzane w formie regulaminów. Na przykład wprowadzają je samorządy w regulaminach obowiązujących w bibliotekach czy innych placówkach publicznych.

E-papierosy zabronione w wielu miejscach

Dodał, że od 5 lipca papierosy elektroniczne z nikotyną i bez nikotyny będą traktowane tak samo w całym kraju. To oznacza, że ich używanie będzie zabronione w tych samych miejscach.

Palenie e-papierosów, tak jak tradycyjnego tytoniu, jest zabronione m.in. na przystankach komunikacji publicznej, w restauracjach, na terenach szkół, przedszkoli, na uczelniach, na placach zabaw i w innych ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych dla dzieci.

Rożdżeński zaznaczył, że zakaz udostępniania oznacza zakaz sprzedaży oraz oferowania darmowych próbek. Podkreślił, że przepisy są celowane w sprzedawców i producentów, ale wynika z nich także zakaz częstowania osób nieletnich tymi wyrobami.

Zakazane dla młodzieży także woreczki nikotynowe

Do katalogu wyrobów, których nie można udostępniać osobom do lat 18, dodano w nowelizacji woreczki nikotynowe. Sprzedawcy będą mieli pół roku na dostosowanie się do zmiany i umieszczenie czytelnej informacji: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.

Na opakowaniach woreczków nikotynowych pojawi się ostrzeżenie, że wyrób ten szkodzi zdrowiu i powoduje uzależnienie. Ostrzeżenie będzie wydrukowane czarną, pogrubioną czcionką na białym tle i będzie musiało zajmować 30 proc. płaszczyzny opakowania.

Ponadto woreczki nikotynowe dołączą do grupy wyrobów, których nie można sprzedawać na odległość, czyli np. przez internet. Obecnie zakaz ten obejmuje wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części. Woreczki nikotynowe będzie można sprzedawać w automatach i w systemie samoobsługowym tylko do 5 stycznia 2026 r. (przez sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy). Obecnie takie zakazy obejmują wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe. Nowela wprowadza także zakaz reklamy i promocji woreczków nikotynowych.

Ponadto doprecyzowano, że zawartość nikotyny w woreczkach nikotynowych nie będzie mogła przekraczać 20 mg/g.

Kontrolą przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców będzie się zajmować Inspekcja Handlowa.

PAP

