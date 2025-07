Spadają stopy, rośnie zdolność kredytowa

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową (referencyjną) do poziomu 5 proc. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że tylko w wyniku lipcowej obniżki rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadnie o 85 zł. Połączony efekt dwóch tegorocznych obniżek stóp zmniejszy ratę o 257 zł – z 3 651 zł do 3 394 zł. Z kolei wraz z każdą obniżką rośnie zdolność kredytowa. W przyszłym roku część osób może liczyć na wzrost dostępnej kwoty o ponad 100 000 zł.

Powyższe wyliczenia dotyczą kredytów z oprocentowaniem zmiennym udzielonych w tym lub ubiegłym roku. W przypadku starszych kredytów spadek będzie mniejszy, ponieważ zarówno zadłużenie, jak i okres pozostały do spłaty są mniejsze.

Trzeba też dodać, że część kredytobiorców w lipcu i kolejnych miesiącach może zapłacić ratę w takiej samej wysokości jak dotychczas. Dzieje się tak dlatego, że banki zwykle aktualizują oprocentowanie kredytów raz na 3 miesiące (przy WIBOR 3M) lub raz na 6 miesięcy (przy WIBOR 6M).

Najdłużej na spadek raty poczekają osoby, które wybrały oprocentowanie stałe. Zazwyczaj obowiązuje ono przez 5 lat. W takim przypadku trzeba poczekać, aż ten okres się skończy. Wtedy można wybrać nowe, niższe oprocentowanie stałe lub przejść na oprocentowanie zmienne.

Jeśli ktoś ma oprocentowanie stałe, ale nie chce czekać kilku lat na spadek raty, może przenieść kredyt do innego banku. Nowy kredyt będzie miał oprocentowanie dostosowane do obecnego poziomu stóp procentowych.

Prognozy wskazują na dalsze obniżki

Lipcowa obniżka to prawdopodobnie nie koniec zmian. Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe mogą dalej spadać. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że instytucje finansowe przewidują spadek stawki WIBOR 3M do poziomu 4,03 proc. w ciągu najbliższych 9 miesięcy.

Dla wspomnianego kredytu na 500 000 zł na 30 lat oznaczałoby to ratę na poziomie 3 040 zł, czyli o 612 zł mniej niż na początku kwietnia.

Rośnie zdolność kredytowa

Spadek oprocentowania sprawia, że rośnie dostępność kredytów hipotecznych. W wyniku majowej i lipcowej obniżki osoba, która w kwietniu mogła liczyć na 500 000 zł kredytu, teraz uzyska 537 931 zł. Jeśli z kolei sprawdzi się prognoza mówiąca o dalszych obniżkach stóp, dzięki którym WIBOR 6M spadnie do 4,03 proc., ta sama osoba będzie mogła pożyczyć 600 626 zł, czyli o ponad 100 000 zł więcej niż przed obniżkami.

Trzeba jednak pamiętać, że mowa tu wyłącznie o efekcie niższych stóp. W praktyce ten wzrost może być ograniczony przez rosnące koszty życia, które banki uwzględniają przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Nie można też wykluczyć zaostrzenia regulacji zmuszających banki do ostrożniejszego udzielania kredytów. Z drugiej strony, w naszych wyliczeniach zakładamy, że dochody kredytobiorcy się nie zmieniają. Jeśli jednak ktoś otrzyma podwyżkę, to oczywiście poprawi to jego zdolność kredytową.

