Deweloperzy muszą spuścić z tonu

W czerwcu skurczyła się oferta mieszkań na rynku wtórnym, ale nie miało to większego wpływu na średnią cenę metra kwadratowego. Nie zmieniła się ona w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. We Wrocławiu spadła o 1 proc., zaś w Krakowie i Trójmieście o tyle samo wzrosła – wynika z danych portalu GetHome.pl.

– W sytuacji rosnącej podaży mieszkań na rynku pierwotnym, zarówno deweloperzy, jak i sprzedający mieszkania na rynku wtórnym muszą spuszczać z tonu. I to nie tylko w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, ale nierzadko już na etapie ofertowym. Dlatego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, gdzie oferta mieszkań jest największa, widoczny jest spadek średniej ceny metra kwadratowego – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w Warszawie (ok. 17,8 tys. zł/m kw.) i Krakowie (blisko 17 tys. zł/m kw.) średnia była w czerwcu o 3 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku, a we Wrocławiu (14,2 tys. zł/m kw.) – o 2 proc.. Poziom z grudnia utrzymała ona w Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m kw.) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 8,7 tys. zł/m kw.). Natomiast w Trójmieście (15,9 tys. zł/m kw.) średnia cena mieszkań z drugiej ręki w przeliczeniu na metr kwadratowy wzrosła o 1 proc..

Tak naprawdę o wyraźnej zwyżce możemy mówić tylko w przypadku Łodzi (ok. 8,8 tys. zł/m kw.), gdzie mieszkania na rynku wtórnym podrożały średnio o 2 proc. na metrze. Z drugiej strony, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że specyfiką Łodzi jest wysoki udział mieszkań w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego może więc być w dużej mierze efektem rosnącego odsetka nowych lokali, których w ostatnich latach powstawało tam bardzo dużo. W dodatku chętnie inwestowali w nie tzw. flipperzy, którzy próbują teraz sprzedać nowe mieszkania.

Czy w najbliższych miesiącach spadki cen ofertowych mogą być widoczne już we wszystkich metropoliach? Najnowsze dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar stawiają taki scenariusz pod znakiem zapytania. Pod koniec czerwca w całym kraju było zamieszczonych ok. 154 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o niespełna 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Co ważne, w czerwcu na rynku wtórnym pojawiło się 31 tys. nowych unikalnych ofert, czyli o 7 proc. mniej niż w maju. Z drugiej strony wycofano ich 33,5 tys., czyli o 5 proc. więcej, co może świadczyć o ożywieniu sprzedaży. Dodajmy, że Ministerstwo Technologii i Rozwoju zrezygnowało z programu dopłat do kredytu, z których mieli skorzystać kupujący mieszkania na rynku wtórnym. Część osób mogła więc uznać, że w tej sytuacji nie warto wstrzymywać się z decyzją zakupową.

Po majowej stabilizacji oferty na rynku wtórnym, czerwiec przyniósł jej spadek we wszystkich metropoliach. Najbardziej – o 5 proc. - skurczyła się ona Warszawie (do 18,3 tys. lokali) i Poznaniu (do 3,9 tys.). O 4 proc. mniej mieszkań niż w maju było na rynku wtórnym we Wrocławiu (10 tys. lokali), Łodzi (5,5 tys.) i Katowicach (2,3 tys.), o 3 proc. - Krakowie (9,5 tys.) i o 1 proc. - w Trójmieście (8,9 tys.).

Na razie nie miało to większego wpływu na ceny mieszkań. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ich średnia cena metra kwadratowego w czerwcu praktycznie nie drgnęła. We Wrocławiu spadła o 1 proc.. I tylko w Krakowie i Trójmieście o tyle samo poszła w górę – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Warto zwrócić uwagę, że w Warszawie i Krakowie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki leci w dół już od roku. W efekcie jest niższa o 4 proc.. W ciągu 12 miesięcy najbardziej wzrosła ona w Trójmieście (+4 proc.). W Poznaniu nie zmieniła się, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi jest wyższa niż przed rokiem o 2 proc., zaś we Wrocławiu – o 1 proc.

