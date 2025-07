Duża szansa na kontynuację cięć już we wrześniu

Po wczorajszym cięciu stóp procentowych, które stanowiło dla rynków zaskoczenie, spodziewaliśmy się, że przekaz Rady może być zbalansowany przez umiarkowanie jastrzębie komentarze prezesa Glapińskiego. Choć ciężko mówić o jednoznacznie ukierunkowanej retoryce, wydźwięk konferencji uznajemy jednak za umiarkowanie gołębi i widzimy dużą szansę na kontynuację cięć już we wrześniu.

Środowa obniżka stanowiła wyraźny kontrast dla komentarzy prezesa NBP Adama Glapińskiego z konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu, kiedy wypowiadał się o dalszym rozluźnianiu polityki monetarnej z rezerwą. Jak sam dziś wskazał, jego wypowiedzi mogły wówczas wskazywać na cięcie dopiero na jesieni. Zaznaczył jednak, że od tego czasu publikacje danych pozytywnie zaskakiwały, co pozwoliło Radzie na nieco prędsze dostosowanie polityki monetarnej. Wypowiedzi prezesa sugerują, że była to decyzja jednogłośna lub jednogłośnej bliska. Jak sam podkreślił – “nie było wahań co do tej decyzji”.

Prezes NBP nie odkrywa kart, akcentując zagrożenia

Jednocześnie lipcowe posiedzenie było posiedzeniem szczególnym, towarzyszyły mu bowiem nowe projekcje banku. O ile te dotyczące wzrostu nie uległy znacznym rewizjom względem marca (przewidują nieznacznie słabszy wzrost 2025 r. oraz nieco silniejszy w latach 2026-2027), duże zmiany zaszły w zakresie projekcji inflacyjnych. Co istotne, wedle przedstawionych przez prezesa Glapińskiego projekcji NBP, od lipca inflacja będzie zgodna z poziomem celu banku i – przy założeniu realizacji scenariusza bazowego – powinna w średnim terminie w nim pozostać. Jej miara bazowa plasuje się obecnie na najniższym poziomie od pandemii, na co także zwrócono podczas konferencji uwagę.

Prezes nie sugerował rozpoczęcia cyklu, na podstawie powyższych możnaby postawić jednak tezę o nieco szybszym tempie obniżek. Jest to w naszej ocenie scenariusz prawdopodobny, choć nie brakuje ryzyk, o których prezes konsekwentnie podczas konferencji przypominał. Wśród kluczowych wymieniał politykę fiskalną, koniunkturę, rynek pracy oraz ceny nośników energii. Sytuacja w zakresie ostatniego powinna być do września dużo bardziej klarowna, co może ograniczyć liczbę znaków zapytania. Spodziewamy się przynajmniej częściowego podtrzymania mrożenia cen energii, co najmniej 50 pb. cięć przed końcem roku oraz kontynuacji cyklu obniżek w 2026 r.

Mimo iż z naszej perspektywy posiedzenie było zdecydowanie warte uwagi, wypowiedzi prezesa Glapińskiego nie przełożyły się w istotnym stopniu na notowania na rynku walutowym. Złoty zdołał co prawda odrobić dziś straty poniesione po wczorajszym ogłoszeniu cięcia stóp procentowych, nastąpiło to jednak w godzinach poprzedzających konferencję prasową.

Michał Jóźwiak – analityk Ebury

