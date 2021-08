PEKAES rozwija sieć połączeń w Europie

PEKAES, czołowy polski operator logistyczny, wzmacnia sieć połączeń międzynarodowych w Europie. W ostatnich tygodniach uruchomił dodatkowe linie na europejskich trasach, a także poczynił dalsze inwestycje w infrastrukturę terminalową.

Rosnąca wymiana handlowa Polski przełożyła się na działalność operatorów logistycznych wyspecjalizowanych w kompleksowych dostawach ładunków do każdego punktu na mapie świata. W ostatnim czasie PEKAES poszerzył swoją ofertę o nowe trasy i dodatkowe połączenia w Europie. Dzięki temu w znaczący sposób skróceniu uległ czas dostaw międzynarodowych przesyłek drobnicowych na wielu europejskich trasach.

Na topie Rumunia, Węgry i Grecja

PEKAES uruchomił między innymi dodatkowe linie do Rumunii, realizując obecnie na tym kierunku łącznie sześć transportów w tygodniu w obie strony. Operator obsługuje na tej trasie głównie branże motoryzacyjną, chemiczną oraz tekstylną.

Posiadamy pięć magazynów w różnych lokalizacjach w Rumunii, do których wysyłamy samochody z Polski. W zależności od punktu odbioru czy dostawy, w ciągu dwóch lub trzech dni towary naszych Klientów docierają do miejsca docelowego. Warto wspomnieć, że PEKAES realizuje także połączenie do Mołdawii, które jak wynika z naszych obserwacji, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu – mówi Marek Tkaczyk, Dyrektor Sieci Międzynarodowej PEKAES.