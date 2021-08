Kilkaset tys. zł stracili oszukani "na pracownika banku"

Policjanci z Sanoka na Podkarpaciu prowadzą kilka postępowań, w których pokrzywdzone osoby utraciły ponad kilkaset tysięcy złotych. Oszuści dzwonią i podają się za pracowników banków. Policja apeluje o to, aby nie udostępniać nikomu informacji o swoim koncie bankowym.

Jak podała policja, schemat postępowania oszustów zazwyczaj jest taki sam.

Następnie osoba podająca się za przedstawiciela banku informuje, że na naszym koncie widnieje kilka różnych pożyczek. Dodatkowo rozmówca proszony jest o zainstalowanie programów „AnyDesk” lub „QuickSupport”.

Jak podkreśliła policja, po zainstalowaniu aplikacji, przestępcy mają dostęp do kodów sms przesyłanych z banku w celu weryfikacji operacji bankowych.

Następnie rozmówca jest proszony o zalogowanie się do aplikacji bankowej. W trakcie rozmowy jesteśmy zapewniani, że jeżeli postąpimy zgodnie ze wskazówkami, to uda się wszystko wycofać. Fałszywy pracownik banku proponuje, aby pieniądze z pożyczek, przelać na podany przez niego numer konta, na którym będą one +bezpieczne+.