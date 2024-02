Oszustwo "na zdalny pulpit". Tak straciła majątek

Ponad 170 tys. zł straciła 73-letnia mieszkanka okolic Suwałk (Podlaskie) po tym, jak umożliwiła oszustom dostęp do swojej bankowości elektronicznej. Na prośbę rzekomego doradcy finansowego, zainstalowała na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi urządzenia - podał w piątek zespół prasowy podlaskiej policji.

Seniorka zainteresowała się reklamą internetową, zachęcającą zyskami z inwestycji w ropę i gaz. Po wysłaniu swego zgłoszenia, skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za doradcę inwestycyjnego oferując pomoc i merytoryczną opiekę przy dokonywaniu inwestycji.

Najpierw 73-latka musiała przelać 1 tys. zł. Potem wykonując kolejne polecenia zainstalowała na swoim komputerze - wskazaną przez oszustów - aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. Kiedy zalogowała się do swojej bankowości elektronicznej, dała przestępcom dostęp do kont, z których wypłacono jej wszystkie oszczędności, łącznie ponad 170 tys. zł.

Oszuści w akcji

Kilka dni temu identyczną kwotę stracił w taki sam sposób mieszkaniec powiatu suwalskiego. Zadzwoniła do niego kobieta, podająca się za doradcę finansowego. Zaproponowała pomoc przy korzystnym lokowaniu oszczędności; chodziło o inwestycje m.in. w kryptowaluty. Tu przestępcy również wykorzystali fakt, że inwestor zainstalował oprogramowanie do zdalnej obsługi laptopa, ale też namówili go do wzięcia pożyczki; gdy pieniądze wpłynęły na konto, stracił je wraz z oszczędnościami.

Policja przypomina, by stosować zasadę ograniczonego zaufania zarówno w świecie realnym, jak i w internecie oraz by nikomu nie udostępniać danych służących logowaniu do rachunków bankowych. Przypomina również metody działania oszustów, którzy m.in. odsyłają na fałszywe strony internetowe, wyłudzające dane do kont bankowych, czy - podając się za konsultantów bankowych - zachęcające do instalacji aplikacji typu Any Desk, które pozwalają na nielegalny dostęp do kont.

PAP/kp

