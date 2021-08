Energetyka szuka nowych możliwości w chmurze

W energetyce nastąpiły w ostatnich latach ogromne zmiany, począwszy od paradygmatu jednokierunkowej transmisji energii. Cały świat stawia dzisiaj na rozwiązania ekologiczne, a energia jest obecnie produkowana także przez prosumentów, którzy wcześniej byli wyłącznie jej odbiorcami.

Sektor ten przejmuje obecnie wzorce wypracowane np. przez branżę telekomunikacyjną, która w oparciu o zgromadzone dane czerpie wnioski na temat zachowań klientów, tworzy nowe oferty i przewiduje zmiany w konsumpcji. Wykorzystanie mocy danych i realizacja powyższych scenariuszy w energetyce będą możliwe tylko wówczas, gdy sektor stworzy podstawę do pełnego wykorzystania chmury obliczeniowej.

Mimo pozytywnych przykładów z innych sektorów chmura wciąż nie doczekała się powszechnej adopcji w energetyce, a według dostępnych danych jedynie co trzeci przedsiębiorca z sektora utilities w Polsce korzysta z tego typu rozwiązań. Wśród głównych obaw hamujących szerszą implementację chmury wskazywane są m.in. niepewność stanu prawnego, obawa o wysokie koszty inwestycji czy bezpieczeństwo danych. Podobne dyskusje były prowadzone wiele miesięcy temu np. wśród menedżerów z sektora finansowego, który dzisiaj z powodzeniem korzysta z owoców chmury.

Mając na uwadze przybliżenie zagadnienia chmury obliczeniowej, Instytut Jagielloński przygotował raport „Chmura obliczeniowa w energetyce”. Pokazuje on miejsce polskiego sektora energetycznego w świecie cyfrowej rewolucji i kreśli bilans korzyści oraz wad tej technologii. W efekcie stanowi on cenne wsparcie dla osób, które chcą wyjaśnić wątpliwości związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w energetyce.

PIONIERZY NA CHMUROWYM SZLAKU

Pandemia koronawirusa niewątpliwie pokazała znaczenie chmury dla przyszłości rozwoju przedsiębiorstw. Te, które skorzystały z chmury, bez problemu poradziły sobie z wyzwaniami pracy zdalnej. Ich pracownicy otrzymali proste w obsłudze i przyjazne dla użytkowników narzędzia do wymiany plików, wideokonferencji czy zdalnej pracy na wspólnych dokumentach, bez istotnego zwiększenia zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i bez potrzeby dodatkowych nakładów inwestycyjnych na nową infrastrukturę oraz dodatkowe licencje.

Polskim i europejskim przedsiębiorstwom z obszaru infrastruktury krytycznej szlaki przeciera obecnie Grupa TAURON, która kontynuuje długofalową strategię transformacji cyfrowej. Organizacja przenosi się do chmury jako pierwsze przedsiębiorstwo spośród tych mających kluczowe znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Grupy TAURON Spółka TAURON Obsługa Klienta zapewniła 15 tys. pracownikom dostęp do usług Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Projekt prowadzony był siłami wewnętrznymi przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Dziś TAURON sięga jeszcze dalej, wdrażając Power Platform do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników. Pierwszymi z nich są aplikacje przygotowane przez zespół TAURON Dystrybucja: „komunikacja kryzysowa”, która ma być skierowana do 3 tys. pracowników terenowych i mobilnych, oraz prototyp „inspekcji stacji transformatorowych”. Kolejnym przykładem tzw. demokratyzacji dostępu do danych jest budowa platformy Power BI na potrzeby codziennej i zaawansowanej pracy analitycznej.

Grupa TAURON udowadnia, że korzyści chmury wykraczają daleko poza wygodę korzystania z aplikacji biurowych. Przedsiębiorstwa wdrażające chmurę uzyskują dostęp do dynamicznie skalowalnych zasobów obliczeniowych dostawcy, które mogą być wykorzystane m.in. w celu predykcji awarii, prognozowania zużycia i zapotrzebowania, prognozowania cen surowców, prowadzenia badań R&D związanych z analizą big data czy obliczeniami macierzowymi. W większości przypadków korzystanie z prawidłowo wdrożonej chmury pozwoli na obniżenie kosztów systemów IT, zwiększy szybkość i dostęp do danych, poprawi innowacyjność przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo danych.

BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJE

Sektor utilities pozostaje w tyle za innymi mocno regulowanymi sektorami: bankowym i ubezpieczeniowym, farmaceutycznym czy telekomunikacyjnym. Wśród przyczyn niskiej adopcji chmury w branży energetycznej wskazuje się m.in. na obawy związane z bezpieczeństwem i bariery prawne (niepewność prawa i brak dostatecznego uregulowania).

Cały sektor energetyki jest jednym z najczęstszych celów cyberataków. Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw sektora energetyki jest szczególnie istotne z uwagi na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Ze względu na uzależnienie od energii elektrycznej społeczeństwa nawet krótkotrwała przerwa w dostawie może spowodować znaczne szkody w przemyśle, systemie opieki zdrowotnej i środowisku. Prawidłowe funkcjonowanie sektora energetyki jest też kluczowe dla właściwego bilansowania krajowego wytwórstwa.

Część przedsiębiorców energetycznych objęta jest szczególnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawy te nie zawierają jednak przeciwskazań do korzystania z chmury obliczeniowej, a ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprost wskazuje możliwość wykorzystania Dostawców Usług Cyfrowych (w tym dostawców chmury obliczeniowej) do realizacji usług kluczowych. „Wciąż czekamy na dedykowane dla energetyki wytyczne o charakterze technicznym, prawnym i organizacyjnym, usuwające podstawowe wątpliwości uczestników rynku związane z wdrożeniem chmury. Tylko wtedy możemy liczyć na pełne wykorzystanie potencjału technologii chmury w polskiej energetyce. Tego typu wytyczne wydane dla sektora finansów przez KNF w 2017 r. i 2020 r. czy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa w przypadku administracji publicznej ułatwiają implementację chmury poprzez zwiększenie pewności i jasności prawa. W ten sam sposób należałoby zwiększać powszechność rozwiązań technologicznych w energetyce, zwłaszcza w obliczu jej niezbędnej transformacji” – mówi Michał Jaworski, członek zarządu w polskim oddziale Microsoftu.

Chmura może i powinna odgrywać kluczową rolę w rozwoju spółek energetycznych. Z rozwiązań chmurowych korzystają dziś zarówno światowi giganci energetyki, jak i niektóre polskie spółki. Chmura wpisuje się w europejskie strategie rozwoju i cyfryzacji, a związane z nią korzyści obejmują m.in. elastyczne zarządzanie zasobami, potencjalne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy obliczeniowych. Bilans wad i korzyści wyraźnie pokazuje, że chmura obliczeniowa już dzisiaj może uwolnić siłę danych dla transformującego się sektora energii.

Maksymilian Wysocki, wGospodarce.pl