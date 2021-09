Izrael z tragicznym bilansem nowych zakażeń

W Izraelu zanotowano najwyższą 7-dniową liczbę nowych infekcji na świecie w stosunku do wielkości populacji. Liczba dziennych nowych infekcji po raz pierwszy przekroczyła 11 tysięcy – informuje portal timesofisrael.com. Minister edukacji zapowiada, że szkoły mogą być zmuszone, aby dostosować się do nowej sytuacji epidemicznej

1 września izraelskie szkoły wznowiły nauczanie. Jednocześnie z najnowszych danych na temat zakażeń wynika, że w Izraelu występuje obecnie najwyższy 7-dniowy uśredniony wskaźnik nowych infekcji koronawirusem na milion osób, wynika z danych Uniwersytetu w Oxfordzie opublikowanych we wtorek na stronie Our World in Data (ourworldindata.org).

Z podanych informacji wynika, że pod względem nowych zakażeń Izrael przewyższa obecnie Czarnogórę i Gruzję, a dzienna liczba nowych przypadków to średnio obecnie 1013. Według danych ministerstwa zdrowia Izraela liczba nowych zakażeń z ostatniej doby wyniosła 11 077, po raz pierwszy przekraczając w Izraelu poziom 11 tysięcy od początku pandemii.

We wtorek hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem choroby i komplikacjami było 716 osób, w tym 159 było podłączonych do wentylatorów (wentylatory to rodzaj respiratorów nie odcinających całkowicie dostępu do powietrza z zewnątrz).

Moralny obowiązek

Minister edukacji Izraela Yifat Shasha-Biton powiedziała we wtorek, że jest zobowiązana wszystkim środowiskom w związku z tym, że udało się wznowić naukę w szkołach z dniem 1 września. Mamy moralny obowiązek przywrócić naukę dzieci w szkołach.

Edukacja jest rozwiązaniem, a nie problemem – dodała Shahsa-Biton. Minister zapowiedziała, że jej resort skupi się na uzupełnianiu luk w procesie edukacyjnym, do jakich doszło w wyniku pandemii w okresie ostatniego półtora roku. „Zadbamy o emocjonalny i społeczny rozwój uczniów, ponieważ są one kluczem do optymalnego procesu uczenia się. Dziecko, które nie jest [emocjonalnie] gotowe do nauki nie odniesie sukcesu” – powiedziała minister.

Według minister około 18 tys. nauczycieli nie poddało się szczepieniom, tak samo jak około 18 tys. asystentów i innych przedstawicieli kadry systemu edukacyjnego. Minister zachęciła te osoby do szczepień.

Ci, którzy nie zostali zaszczepieni, co kilka dni będą musieli poddawać się testom, inaczej nie zostaną dopuszczeni do pracy.

Dwie dawki - 60,7 proc. populacji, trzecia dawka

Według ministerstwa zdrowia Izraela 5 978 120 obywateli otrzymało jedną dawkę szczepionki, 5 484 158 otrzymało dwie dawki (tj. 60,7 proc. populacji), a 2 192 334 zostało zaszczepionych trzecią dawką.

Według serwisu Kan news obecnie ponad 90 tys. izraelskich uczniów przebywa na kwarantannie. Ponad połowa osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa z poniedziałku to dzieci w wieku szkolnym.

Agencja Ynet news poinformowała, że 33 proc. osób z pozytywnym wynikiem testu w poniedziałek miała mniej niż 11 lat, 15 proc. było w przedziale 12-18 lat, a tylko 4 proc. to były osoby powyżej 60 roku życia.

timesofisrael.com/mt

