Radio Warmia i Mazury już dostępne w formacie cyfrowym

Publiczne Radio Olsztyn rozpoczęło nadawanie w systemie DAB + Radia Warmia i Mazury. Na tym kanale nadawane są audycje społeczno-kulturalne i muzyka

Prezes Radia Olsztyn Leszek Sobański poinformował PAP, że cyfrowe Radio Warmia i Mazury nadaje od 1 września w systemie DAB +. To oznacza, że mamy już cztery pasma, bo oprócz programu ogólnego co dnia jest nadawane z nadajnika w Miłkach blisko godzinne pasmo ukraińskie, które słychać na Mazurach, z nadajnika w Jagodniku nadajemy pasmo dla Elbląga, no i teraz cyfrowe Radio Warmia i Mazury - wyliczył Sobański.

W cyfrowym Radiu Warmia i Mazury pracują dwie dziennikarki Radia Olsztyn - nadawane są w nim m.in. audycje społeczne i kulturalne. O godz. 6 rano i w południe emitowany jest hymn Warmii.

W tym paśmie w przyszłości będziemy chcieli kształcić studentów, młodych dziennikarzy - dodał Sobański. Wyjaśnił, że na uruchomienie Radia Warmia i Mazury kierowana przez niego rozgłośnia otrzymała 100 tys. zł. od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

PDAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) to cyfrowy standard radiofonii stacjonarnej, który w przyszłości ma zastąpić analogowe nadawanie sygnału przez polskie radiostacje. PAP/mt

