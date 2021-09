Przyszła po 0,5 mln euro! Właściciel kolektury uciekł z jej kuponem

Na rzymskim lotnisku Fiumicino włoska policja zatrzymała w niedzielę właściciela kolektury z Neapolu, który uciekł z kuponem zdrapki klientki, gdy przyszła do niego upewnić się, czy rzeczywiście wygrała pół miliona euro. Zwycięski kupon został zablokowany.

Poszukiwania uciekiniera trwały ponad dobę.

Media podawały wcześniej, że do kolektury w sklepie z tytoniem w Neapolu przyszła 70-letnia kobieta, która dzień wcześniej kupiła tam dwie zdrapki. Na jednej nie było żadnej wygranej, na drugiej zaś - najwyższa, 500 tysięcy euro. Stała klientka poprosiła o potwierdzenie tej informacji, bo nie wierzyła własnym oczom. Pracownik zrobił to wkładając kupon do optycznego czytnika, a następnie podał go właścicielowi lokalu, by załatwił formalności związane z wypłatą wygranej. Ten zaś schował kartkę do kieszeni i wybiegł z nią, a następnie wsiadł na skuter i odjechał.