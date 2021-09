W Australii rejestrowany jest Molnupiravir – lek na COVID-19

Eksperymentalna tabletka na Covid-19 do podania we wczesnej fazie zachorowania ma być dopuszczona do obrotu – obecnie trwają przygotowania do zarejestrowania leku. Merck, firma produkująca lek antywirusowy Molnupiravir wkrótce złoży wniosek o warunkowe dopuszczenie go do obrotu w australijskim urzędzie rejestracji leków (TGA) - informuje portal 9news.com.au

Preparat jest obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych, w których uczestniczy 1800 pacjentów z całego świata. Lek ma działać poprzez zapobieganie namnażaniu się wirusa w organizmie we wczesnym stadium przebiegu choroby. Tabletkę należy przyjmować dwa razy dziennie.

Według ekspertów z Australii dotychczasowe wyniki badań są obiecujące, ujawniły się jedynie łagodne działania niepożądane, takie jak zawroty i ból głowy.

Właśnie dobiegła końca druga faza badań klinicznych dotycząca skuteczności leku koncernu Merck, polegająca na przyjmowaniu najwyższej dawki. Badania Uniwersytetu w Sydney wykazały, że tylko po pięciu dniach kuracji namnażanie się wirusa w organizmie zostaje w 100 proc. zatrzymane.

9news.com.au/mt

