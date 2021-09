Polskie meblarstwo trzecie w Europie

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, większość polskich firm rodzinnych optymistycznie postrzega swoją sytuację ekonomiczną. Firmy rodzinne wytwarzają co najmniej 10,4 proc. polskiego PKB. Daje im to pozycję jednego z fundamentów gospodarki kraju. Wśród rodzinnych biznesów znajdują się takie wiodące polskie marki jak Blikle, Apart czy Dr Irena Eris.